Avicii: Um olhar íntimo e honesto – O Documentário ‘I’m Tim’

Em 31 de dezembro de 2024, a Netflix estreou o esperado documentário I’m Tim, que oferece uma visão profunda e pessoal sobre a vida do famoso DJ e produtor sueco Avicii, cuja morte trágica em 2018 aos 28 anos chocou o mundo da música.

Dirigido por Henrik Burman, o filme é narrado pelo próprio Tim Bergling, com o uso de extensos arquivos de entrevistas e filmagens inéditas que mostram sua trajetória desde os primeiros anos em Estocolmo até sua ascensão ao estrelato global.

O documentário não segue uma estrutura tradicional linear, mas é construído a partir de um enredo que mistura cenas íntimas, como uma filmagem de Tim dançando com seu pai quando criança, com momentos mais sombrios que refletem os desafios pessoais enfrentados por ele na fase adulta.

Ao longo do filme, Burman usa entrevistas de Bergling realizadas em diferentes períodos de sua carreira para fornecer uma narrativa honesta sobre sua vida, incluindo discussões sobre sua luta com o vício, problemas de saúde e os altos e baixos emocionais que o afetaram enquanto se tornava uma estrela mundial.

Um dos aspectos mais notáveis de I’m Tim é a honestidade de Tim ao discutir as questões que marcaram sua vida pessoal. Em várias entrevistas, ele expressou a necessidade de um documentário que abordasse não apenas sua carreira, mas também os aspectos mais difíceis de sua jornada.

Bergling falou abertamente sobre o vício em álcool e opiáceos, que o afetaram durante seus anos de fama. Essas partes do filme são intercaladas com imagens inéditas do processo criativo de Avicii no estúdio, mostrando a genialidade musical de um dos maiores nomes do EDM.

Avicii: O Legado musical

I’m Tim oferece mais do que apenas uma história de fama. O documentário explora o homem por trás do artista, revelando as complexidades de Tim Bergling. Ele era muito mais do que o DJ que iluminava os palcos; ele era um jovem com aspirações, inseguranças e uma busca constante por equilíbrio entre sua carreira e saúde mental.

O filme também apresenta várias figuras-chave que influenciaram sua vida e carreira, incluindo Aloe Blacc, David Guetta, e seus pais. Essas entrevistas ajudam a contextualizar a magnitude de sua música e o impacto que Avicii teve no mundo da música eletrônica. No entanto, o aspecto mais emocionante do documentário é como ele humaniza a figura pública de Avicii, mostrando-o não apenas como uma estrela do EDM, mas como uma pessoa com desafios e vulnerabilidades como qualquer outra.

Ao mesmo tempo, I’m Tim não ignora o impacto cultural da música de Avicii, que ressoou por gerações de fãs. O filme é enriquecido com a trilha sonora de Avicii, incluindo hits que marcaram sua carreira, como “Wake Me Up” e “Levels”. Esses momentos musicais se entrelaçam com a narrativa da vida de Bergling, oferecendo ao público uma experiência emocionalmente envolvente, que presta homenagem ao seu legado musical, ao mesmo tempo que reconhece as dificuldades pessoais que ele enfrentou.

Ao final, I’m Tim não apenas tenta entender o homem por trás do ícone, mas também é uma reflexão sobre a pressão, os altos e baixos do estrelato e as complexas questões de saúde mental enfrentadas por muitas celebridades. É uma oportunidade para os fãs e o mundo em geral conhecerem a verdadeira história de Tim Bergling, desde sua infância até seus momentos finais, em uma tentativa de compreender a pessoa que, por trás do nome Avicii, era cheia de sonhos, lutas e um profundo desejo de ser compreendida.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis