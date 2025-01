Elton John faz piada sobre seus problemas de visão

No Globo de Ouro de 2025, um dos momentos mais marcantes veio diretamente de Sir Elton John, que, com sua irreverência característica, se destacou ao fazer piada sobre seus problemas de visão.

Em meio à celebração de estrelas de cinema e música, o ícone do rock britânico, que já conquistou diversas honras ao longo de sua carreira, apareceu com uma leveza que conquistou o público presente no Beverly Hilton, na Califórnia.

Durante a cerimônia, Elton John subiu ao palco com sua amiga Brandi Carlile, cantora e compositora premiada, para apresentar o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original de Filme. Antes de anunciar os vencedores, John aproveitou para brincar com uma questão recente que o havia preocupado: seus problemas de visão. Em um tom bem-humorado, ele disse:

“Quero tranquilizar todos, não é tão ruim quanto parece. Estou muito feliz de estar aqui com minha co-apresentadora, Rihanna”, fazendo referência a Carlile enquanto o público ria da piada.

Essa brincadeira fez alusão aos recentes problemas de saúde que Elton John compartilhou publicamente, quando, em novembro do ano anterior, ele revelou que havia perdido a visão do olho direito após uma infecção na região sul da França.

Elton John e seu problema de visão

O cantor também falou sobre os desafios que enfrenta com seu olho esquerdo, que também não está totalmente saudável. Apesar das dificuldades, o artista manteve uma postura positiva, sempre com o bom humor que o caracteriza.

John e Carlile então anunciaram o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original, que foi conquistado por Trent Reznor e Atticus Ross, conhecidos pela banda Nine Inch Nails. Ao ouvir seus nomes, Elton John demonstrou sua alegria e admiração, levantando os punhos e aplaudindo efusivamente os vencedores.

A cerimônia, que foi transmitida ao vivo, também foi marcada pela presença de outras grandes personalidades da música e do cinema, mas o humor de Sir Elton John e sua maneira descontraída de lidar com questões pessoais chamaram a atenção. Ao longo da noite, ele se manteve fiel ao seu estilo único de ser, encantando o público com sua autenticidade.

Assim, mesmo enfrentando dificuldades pessoais, Sir Elton John demonstrou que, apesar dos desafios, seu espírito de celebração e sua paixão pela música permanecem mais fortes do que nunca.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis