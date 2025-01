Segunda temporada de "The last of us" chega em abril na Max

Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6/1), o roteirista e produtor executivo da série The last of us, Neil Druckmann, anunciou que a segunda temporada irá estrear no streaming Max em abril deste ano. A continuação da produção vencedora do Emmy terá sete episódios.

Além do retorno de Pedro Pascal, no papel de Joel, e Bella Ramsey, na pele de Ellie, o elenco contará com a adição de Kaitlyn Dever, como Abby, Isabela Merced, como Dina, e Young Mazino, como Jesse. Catherine O'Hara também fará uma participação especial como convidada na série.

O enredo se passará cinco anos após os eventos da primeira temporada. Quando o passado dos personagens Joel e Ellie os alcança, eles são levados a um conflito entre ambos e a um mundo ainda mais perigoso e imprevisível.