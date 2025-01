Marvel Rivals: Senhor Fantástico ganha trailer mostrando jogabilidade

Depois do anúncio na última segunda-feira (6/1), de que o Quarteto Fantástico faria parte do elenco de Marvel Rivals, começando com o casal Sue Storm e Reed Richards na sua primeira temporada chamada de Eternal Night Falls, o Senhor Fantástico ganhou uma prévia mostrando suas habilidades em combate.

O líder do Quarteto ganhou uma prévia exclusiva mostrando suas habilidades de esticar aplicadas no combate do jogo. O personagem será um duelista — O equivalente de dano para Overwatch 2 — e assim como demais personagens do jogo também vai ganhar um skin inspirada no mundo dos quadrinhos, trazendo a versão maligna de Reed Richards para os jogadores utilizarem.

Confira:

“Reed Richards tem uma das mentes mais brilhantes do universo, mas mesmo um gênio de sua magnitude não poderia ter previsto o incidente interestelar que bombardeou seus amigos e familiares com raios cósmicos, concedendo a cada um deles habilidades extraordinárias. A elasticidade celular do Senhor Fantástico permite que ele estique seu corpo além de todos os limites físicos. Mas agora ele terá que esticar sua mente mais do que nunca para construir o Dispositivo de Reintegração do Fluxo Temporal e acabar com essa crise interdimensional”.

Reed Richards has one of the universe's most brilliant minds, but even a genius of his magnitude couldn't have predicted the interstellar incident that bombarded his friends and family with cosmic rays, granting them each extraordinary abilities.



Mister Fantastic's cellular… pic.twitter.com/j2dp6Zt0Hi — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 7, 2025

Eternal Night Falls trará uma união peculiar de vilões do selo Marvel, Drácula e Doutor Destino se juntaram numa cruzada para destruir o multiverso. A primeira temporada vai trazer todos os personagens do Quarteto para o elenco fixo do jogo e será divida em duas partes, com a primeira trazendo a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico e posteriormente na segunda o Coisa e o Tocha Humana se unem ao elenco. Na segunda metade, a Netease Games até prometeu que trará dois mapas novos para o jogo além de um modo inédito chamado de Doom Match. Além disso, vários personagens terão modificações em suas habilidades, seja para aumentar o dano — Buff — ou para diminuir o dano — Nerf. Confira a lista completa divulgada:



Hela será nerfada

Gavião Arqueiro será nerfado

Capitão América será buffado

Venom será buffado

Tempestade será buffado

Manto e Adaga será buffado (se estiver na colaboração)

Wolverine será buffado

As novidades de Eternal Night Falls, a primeira temporada de Marvel Rivals chega no dia 10 de janeiro. Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular