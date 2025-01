George, o pai de "Os Jetsons", faria 3 anos em 2025, se fosse real

Você se lembra do desenho Os Jetsons? A história do clássico desenho futurista se passa em 2062. Mas, na nossa linha do tempo, o patriarca da família Jetson, George, é apenas uma criança. Caso a história fosse real, ele teria nascido em 2022 e, portanto, estaria completando três anos em 2025.

No desenho, George é um homem de 40 anos. O programa, que foi ao ar pela primeira vez em 1962, imaginava um mundo com carros voadores, empregadas domésticas robóticas e refeições que apareciam com o apertar de um botão.

Segundo a página do Wikipédia da série, George nasceu em 27 de agosto de 2022. A história do desenho afirma que, quando o personagem era criança, ele tinha que voar por 10 milhas de tempestades de asteroides para ir para a escola, onde ele era o arremessador do time basebol.

Família Jetsons Hannah Barbera

George seria um homem comum do futuro. Ele tem um emprego na fictícia Spacely Sprockets, é casado com Jane e é pai de Judy e Elroy. Em 2025, ele estaria falando as suas primeiras frases e vivendo numa realidade com internet e celulares – mas bem longe da tecnologia fantástica do desenho.