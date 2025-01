Critics Choice Awards é adiado devido aos incêndios em Los Angeles

O Critics Choice Awards de 2025, marcado para o próximo domingo (12/01), acaba de ser adiado em decorrência dos incêndios em Los Angeles, segundo o veículo internacional Deadline. A nova data ainda não foi divulgada. A premiação é realizada pela maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá, e prestigia as melhores performances no cinema e na televisão.

Leia também: 7 livros de suspense para desafiar a mente em 2025

Entre os indicados, a série brasileira Senna e o filme Ainda Estou Aqui aparecem na lista concorrendo a melhor série internacional e melhor filme internacional, respectivamente. Conclave e Wicked lideram a premiação, concorrendo em onze categorias cada um. A entrega dos prêmios estava marcada para ser realizada em Santa Mônica.

Leia também: Sem Fernanda Torres, SAG Awards revela lista de indicados para 2025

Gavin Newsom, governador da Califórnia, declarou estado de emergência na terça-feira (07/01) e diversos eventos em Los Angeles foram adiados ou cancelados: a live de indicações do SAG Awards, filmagens em diversos estúdios da cidade e uma sessão de Ainda Estou Aqui com participação de Fernanda Torres, Walter Salles e Guillermo del Toro.

Leia também: Larissa Manoela vai à Justiça para quebrar contrato vitalício com os pais