O que Ivete Sangalo disse sobre morte de Carlos Pitta

Ivete Sangalo usou as redes sociais para expressar seu pesar pela morte de Carlos Pitta, cantor e compositor baiano que faleceu aos 69 anos devido a complicações do diabetes. Reconhecido como um ícone da MPB, Pitta teve um papel crucial no início da carreira de Ivete, identificando seu talento quando ela ainda era uma adolescente.

Por meio de vídeos emocionados nos stories do Instagram, Ivete lembrou com carinho do amigo e mentor. “Carlos foi muito importante no começo da minha carreira. Ele me deu a mão, carinho, um abraço, muita confiança. O primeiro violão que toquei emprestado foi o dele. Querido amigo, afetuoso e talentoso, é uma figura que guardarei para sempre no meu coração”, disse a cantora, visivelmente comovida.

A artista também recordou o momento especial em que conheceu Pitta. “Tinha 17 ou 18 anos, e ele me disse: ‘Menina, você tem uma voz muito bonita. Você vai longe.’ Desde aquele dia, criamos uma conexão que nunca se perdeu. Ele me apresentou a pessoas da música que estão na minha vida até hoje”, revelou.

Ivete finalizou a homenagem com uma mensagem de conforto à família, amigos e fãs de Carlos Pitta. “Quero que ele esteja em um bom lugar, e sei que está. Deixo aqui meu abraço apertado a todos que, assim como eu, sentirão sua falta.”

Um legado de generosidade e talento

Natural de Feira de Santana, Carlos Pitta teve uma carreira marcante que se estendeu por mais de 40 anos. Ao longo de sua trajetória, trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho, Alcione, Caetano Veloso e Dominguinhos. Seu falecimento foi confirmado por sua esposa, Rita Basttos, e a cerimônia de despedida aconteceu na manhã de quarta-feira (8), em Salvador.