Incêndio em Los Angeles adiou e cancelou vários eventos

Diversos eventos importantes que estavam marcados para janeiro precisaram ser adiados ou cancelados por conta do incêndio florestal que atinge a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, desde terça-feira (7/1).

Leia também: Os famosos que perderam suas mansões nos incêndios de Los Angeles

As chamas estão se espalhando rapidamente e destruindo diversos bairros, incluindo o Pacific Palisades, onde moram diversas celebridades, incluindo Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon e Adam Sandler.

LA também abriga grandes eventos cinematográficos, produções de TV, premiações e programas de TV. Confira as mudanças até o momento:

Gravações adiadas

Diversas gravações precisaram ser adiadas devido ao incêndio, como: Grey’s Anatomy, Hacks, Happy’s Place, Suits LA, Ted, Fallout, Abbott Elementary e The Pitt.

Oscar 2025

A publicação da lista de concorrentes do Oscar 2025 também foi adiada. Anteriormente, a lista seria divulgada em 17 de janeiro, mas agora só será revelada no dia 19. Fernanda Torres e o filme Ainda estou aqui estão cotados para concorrer.

Critics Choice Awards

O Critics Choice Awards, que estava marcado para este domingo (12/1), foi remarcado para o dia 26. A série Senna e o filme Ainda estou aqui estão concorrendo como a melhor série internacional e melhor filme internacional, respectivamente.

Exibição de Ainda estou aqui

Uma exibição especial do filme Ainda estou aqui em Los Angeles precisou ser cancelada pela Sony Pictures Classics. A sessão estava marcada para esta terça-feira (7/1) e contaria com a presença de Walter Salles e Fernanda Torres, além de ser moderada pelo diretor mexicano vencedor do Oscar Guillermo del Toro.

Entrevista de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel Live!

O talk show Jimmy Kimmel Live!, um dos mais importantes dos Estados Unidos, também foi adiado. Nesta quinta-feira (9/1), a convidada seria Fernanda Torres e Timothée Chalamet. Outros convidados também foram adiados, como Cynthia Erivo, estrela de Wicked.