Marina Sena participaria do BBB? Saiba o que ela disse

Os fãs de Marina Sena foram surpreendidos nesta quarta-feira (8) após a cantora, de 28 anos, finalmente se pronunciar sobre os rumores que a colocavam como uma das participantes do BBB 25. Por meio de seus stories no Instagram, a artista colocou um ponto final nas especulações, mas não sem deixar espaço para sua característica dose de bom humor.

“Gente, é verdade! Eu estou confinada”, afirmou Marina, alimentando o mistério por alguns instantes antes de esclarecer a situação. “Estou confinada no estúdio, terminando de gravar o MS3. Enquanto eu não terminar, não vou sair daqui. Estou presa no estúdio, estou confinada”, completou, arrancando risadas e alívio dos seguidores.

Nas últimas semanas, o nome de Marina Sena foi amplamente comentado nas redes sociais como uma possível participante do grupo Camarote do reality, especialmente após listas informais sugerirem que ela entraria no programa ao lado de seu namorado, Juliano Floss, de 20 anos. O formato duplas desta edição do Big Brother Brasil aumentou ainda mais a expectativa sobre o envolvimento de personalidades conhecidas.

Apesar de ter negado sua participação, o comentário da cantora não diminuiu a ansiedade dos fãs para a estreia do programa, que acontece no próximo dia 13 de janeiro. A nova temporada do Big Brother Brasil promete ser inovadora com a entrada de duplas no jogo. Os participantes serão anunciados nesta quinta-feira (9) por Tadeu Schmidt durante a programação da TV Globo.