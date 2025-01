Fernanda Torres deixa Los Angeles por conta de incêndio: "Ar muito ruim"

Nas redes sociais, a brasileira informou que saiu da cidade por conta da qualidade do ar - (crédito: Obeservatório da TV)

A atriz Fernanda Torres precisou sair de Los Angeles por conta do incêndio que atinge a cidade deste terça-feira (7/1). Nas redes sociais, a atriz informou que está em um local seguro e longe das chamas.

"O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda", publicou.

Leia também: Incêndio em Los Angeles adiou e cancelou vários eventos

A protagonista de Ainda estou aqui participaria nesta quinta-feira (9/1) do talk show Jimmy Kimmel Live!, um dos principais dos Estados Unidos. No entanto, o programa precisou ser cancelado.

Diversos outros eventos foram afetados pelo incêndio. O Critics Choice Awards, neste domingo (12), foi remarcado para 26 de janeiro.

Leia também: Oscar adia divulgação dos indicados por conta dos incêndios na Califórnia

A lista de concorrentes do Oscar 2025, que seria divulgada no dia 17, agora será publicada no dia 19.

Várias gravações também precisaram ser adiadas, como: Grey’s Anatomy, Hacks, Happy’s Place, Suits LA, Ted, Fallout, Abbott Elementary e The Pitt.