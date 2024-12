Confira os principais lançamentos de games para 2025

O ano de 2025 nem começou e já promete grandes títulos no mundo dos games, transitando entre os gêneros e vários estúdios diferentes. Os jogadores podem ficar ansiosos com o que ele tem para oferecer. O Correio separou uma lista com os jogos de 2025 que já tem data para chegar e os jogos que ainda não têm uma data de lançamento confirmada, mas que chegam em algum momento de 2025.

Jogos que chegam em 2025 com data confirmada:

Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Os Enders habitam a superfície e para sobreviver é preciso recursos e só os Drifters, operadores de robôs, tem equipamento suficiente para subir e coletar os recursos necessários. O jogo gira em torno dessa atividade, sair da sua base procurar por recursos tomando cuidado para não ser morto por nenhum inimigo próximo e depois retornar para uma área segura através de um elevador. Synduality mistura exploração e combate, vai abrir o ano dos games em 2025 chegando em 16 de Janeiro.

Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series X|S, PC)

A sequência de Kingdom Come, traz novamente o RPG imersivo e mais realista do mundo dos cavaleiros e espadas. O novo jogo traz uma história de vingança e amizade, onde Henry de Skalitz vai atrás dos assassinos de sua família, enquanto tem que escoltar Sir Hans Capon em uma missão diplomática. Kingdom Come: Deliverance II chega em 4 de fevereiro.

Sid Meier’s Civilization VII (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Um dos maiores jogos de construir e gerir, vai ganhar mais uma continuação. Civilization VII traz de volta elementos amados pelos fãs, além de aprimorar as mecânicas do jogo. Desde as construções gregas até os tanques, Civilization vai dar mais opções para quem é louco por jogos de estratégia. O novo jogo da Firaxis Games chega no dia 6 de fevereiro.

Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series X|S, PC)

A irmandade dos assassinos vai finalmente mostrar as caras no Japão Feudal em Assassin 's Creed Shadows. O novo título da Ubisoft vai trazer novamente dois protagonistas principais, a primeira sendo a ninja Naoe e o primeiro e único samurai negro, Yasuke, os personagens terão jogabilidades diferentes e contaram com habilidades e armas próprias. Inicialmente Assassin 's Creed Shadows sairia no final de 2024, mas foi adiado para ser melhor polido e agora chega em 14 de Fevereiro.

Avowed (Xbox Series X|S, PC)

O RPG de fantasia da Microsoft , produzido pela Obsidian Entertainment, que esteve por trás do sucesso Outer Worlds, finalmente chega em 2025. O jogo de que capa, espada e magia traz os maiores elementos de outros títulos do gênero, com missões épicas e criaturas fantásticas. Avowed chega em 18 de fevereiro.

Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Os caçadores de monstros da Capcom estão de volta em novo título em 2025. Monster Hunter Wilds vai trazer as caçadas para a nona geração de consoles, trazendo uma montaria e mais criaturas para o jogador, investigar, enganar e derrotar. Inicialmente o jogo sairia em 2024, mas acabou sendo adiado e agora chega no dia 28 de fevereiro.

Split Fiction (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Do mesmo estúdio de It Takes Two, jogo do ano de 2021, a Hazelight Studios, um novo jogo focado em cooperação e cheio de mecânicas novas vai chegar muito em breve. Split Fiction vai trazer dois universos colidindo, quando Mio e Zoe, duas escritoras com ideais divergentes, acabam presas juntas em um mundo de realidade virtual e devem trabalhar juntas para sair de lá. Cada uma das personagens gosta de um gênero diferente de ficção, uma voltada para capa e espada, enquanto a outra se interessa mais por uma estética futurista, isso é refletido nos níveis que aparecem ao longo do trailer.

Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Um clássico dos videogames, vai ganhar um novo título, Double Dragon vai trazer os gêmeos Billy e Jimmy Lee para um novo beat’em’up, com muita luta nas ruas, agora produzido pela Arc System Works, mesma desenvolvedora de Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear. A nova roupagem já tem data definida e chega em 23 de outubro de 2025.

Chegam em 2025, mas sem data confirmada:





2XKO (PS5, Xbox Series X|S, PC)

O jogo de luta gratuito da Riot Games que vai trazer os personagens mais conhecidos do elenco de League of Legends com nomes amados dos fãs já confirmados, como: Jinx, Ekko, Darius, Ahri, Yasuo, entre diversos outros. O jogo teve um beta fechado em 2024, e vai chegar oficialmente em 2025, mas sem uma data marcada ainda.

Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Os caçadores de relíquias alienígenas visitarão novamente outros planetas atrás de riquezas e fortunas. O novo jogo ganhou um trailer inédito no fim de 2024, durante a cerimônia do The Game Awards, e trará um elenco de personagens novos, além dos velhos conhecidos da franquia, com muitas armas aleatórias para a diversão dos fãs. Borderlands 4 ainda não tem uma data confirmada para chegar.

Crimson Desert (PS5, Xbox Series X|S, PC)

O RPG massivo de fantasia produzido pela Pearl Abyss finalmente ganhou uma janela de lançamento para 2025. Prometendo elementos de combate robusto, aventura, habilidades e entre muitas outras mecânicas, Crimson Desert é a promessa do “Melhor RPG já feito”, o jogo não tem data para chegar ainda.

Death Stranding 2: On The Beach (PS5)

A sequência do jogo de Hideo Kojima também deve chegar em 2025, trazendo Norman Reedus de volta como Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragile, além de novos personagens, como um interpretado por George Miller, diretor e roteirista da saga Mad Max. O trailer misterioso apresentou muitos ambientes novos, com diversos biomas no qual o entregador deve percorrer. Death Stranding 2: On The Beach chega exclusivamente para o PlayStation 5 em 2025.

Doom: The Dark Ages (PS5, Xbox Series X|S, PC)

O Doom Slayer não descansa, agora em uma nova aventura sanguinária para derrotar demônios na idade média, com um escudo e novas armas, o soldado mais carniceiro dos games vai voltar em 2025. Além disso, no trailer, é mostrado diferentes tipos de fases, com um Mecha digno de filmes de ação e um demônio alado que o Doom Slayer vai utilizar em missões aéreas. Doom: The Dark Ages não tem data de lançamento confirmada, mas chega ainda em 2025.

Dune: Awakening (PC)

O RPG ambientada no mundo escrito por Frank Herbert, vai finalmente trazer os vermes do planeta Duna para o mundo dos games. Produzido pela Funcom, mesmo estúdio de Conan Exiles, o planeta Duna trará um mundo focado em sobrevivência e construção de base — na pegada de jogos como ARK — além de ter muito conteúdo da nova interação da obra nos cinemas feita por Denis Villeneuve, principalmente estética. Duna Awakening ainda não data confirmada, mas chega em algum momento de 2025.

Dying Light: The Beast (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

A sequência de Dying Light 2 está chegando também em 2025, Dying Light: The Beast traz de volta os principais elementos da franquia como a passagem de tempo, as armas improvisadas e o Parkour. O teaser do jogo ainda traz um vilão misterioso chamado de Barão, que será uma figura ao qual o protagonista buscará vingança.

Elden Ring: NightReign (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Mais um conteúdo utilizando o rico universo de Elden Ring criado por Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. O novo jogo será um multiplayer cooperativo de até três jogadores que trará novos mapas, armas, modos de combate e chefes, alguns deles inéditos, outros velhos conhecidos dos fãs da FromSoftware como o Nameless King de Dark Souls 3. Elden Ring: NightReign ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas chega em 2025.

Game of Thrones: Kingsroad (iOS, Android)

Para os órfãos de Game of Thrones, a Warner Bros. e a Netmarble se juntaram para trazer uma história inédita de um RPG de ação, com o retorno de vários atores da série da HBO para o jogo. Game of Thrones Kingsroad ainda data para chegar, mas deve ser lançada apenas para o mobile. O jogo ainda não tem data confirmada, mas chega em 2025.

Ghost of Yotei (PS5)

Ghost of Yotei traz uma nova protagonista, deixando Jin Sakai como um legado da nova franquia, assumimos Atsu, uma guerreira samurai que nos guiará pela nova região de Yotei. Esse é o primeiro jogo produzido pela Sucker Punch Productions para PlayStation 5, que se diz realizada com o projeto “Estamos felizes em melhorar a fundação dos visuais que estabelecemos em Ghost of Tsushima, criando um mundo que parece ainda mais real ”. A previsão é que Ghost of Yotei seja lançado em 2025, exclusivamente para PlayStation 5.

Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series X|S)



Com um trailer que chegou a mais de 220 milhões de visualizações, Grand Theft Auto VI - Ou GTA 6 para os íntimos - chega em 2025. O novo jogo da Rockstar Games é uma das experiências mais ambiciosas e mais aguardadas na indústria dos games, o título promete um novo mapa inspirado no estado americano da Flórida. A prévia ainda destacou a dupla de protagonistas e principalmente Lúcia, que será a primeira mulher como personagem principal da franquia.

Judas (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Da mente por trás de Bioshock, Judas é o mais novo jogo de Ken Levine, que através agora de seu novo estúdio, a Ghost Story, traz os elementos que os fãs da saga mais amam, como a variedade grande de armas e poderes para serem utilizados. Até o momento o jogo só teve um único trailer de anúncio que mistura gameplay com cenas, Judas mostra que Ken Levine vai permanecer apostando no retrofuturismo como temática de suas histórias, em uma nave em destruição, com um plano de fuga desesperado, o jogador assume Judas que deve decidir entre ajudar antigos inimigos ou deixá-los para morrer .

Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)





O terceiro título macabro de Little Nightmares, agora, desenvolvido pela Supermassive Games, foi anunciado originalmente para chegar em 2024, mas acabou sendo adiado para o ano que vem. O mundo de teor sombrio, onde as crianças têm que fugir de criaturas macabras vai voltar, agora em uma nova aventura cooperativa, que pode ser aproveitada tanto online, quanto no sofá.

Mouse: P.I. For Hire (PC)

Mouse P.I. For Hire é um jogo de tiro com inspiração em animações dos anos 30, com modelos animados como desenhos clássicos da Disney, lembrando estilos visuais adotados por Cuphead, outro jogo que seguiu essa cartilha e acabou fazendo muito sucesso pelo seu diferencial visual. Esse trailer ainda destacou uma batalha de chefe com um jacaré gigante, mostrando o protagonista utilizando diversas armas na luta. Mouse: P.I. For Hire chega em algum momento de 2025.





Pokemon Legends: Z-A (Switch)

A série Pokémon Legends começou com Legends Arceus, um jogo ambientado no passado do universo dos monstrinhos, em “mundo aberto” com os Pokémon passeando pelo mundo. Z-A deve possuir uma jogabilidade parecida em exploração e captura das criaturinhas. O jogo vai se passar na cidade de Lumiose City, que foi apresentada em Pokémon X e Y do Nintendo 3DS. Pokémon Legends Z-A deve chegar em algum momento de 2025.

Rematch (PS5, Xbox Series X|S, PC)

A Sloclap responsável pelo jogo de kung-fu, Sifu, anunciou um jogo inusitado no TGA 2024, Rematch é um jogo de futebol em terceira pessoa, com o jogador controlando um personagem de cada vez, enquanto a ação com a bola acontece no campo. Com foco principal no seu online e um padrão de futebol que lembra um outro clássico do estilo, Rocket League. Rematch chega em algum momento de 2025.

