O que aconteceu com Joelma? Saiba o estado de saúde da cantora

A cantora Joelma da Silva Mendes nasceu em Almeirim, no oeste do Pará, e seu estrelato começou ao lado de seu então marido, Chimbinha, com a fundação da Banda Calypso em 1999.

Com uma sonoridade que misturava tecnobrega, carimbó e outros ritmos regionais, a banda rapidamente se tornou um fenômeno nacional, levando a música paraense a todos os cantos do Brasil. Ao longo de sua trajetória, a cantora lançou diversos sucessos que são considerados verdadeiros hinos, como Chão de Estrelas, Cavalo Manco e Dançando Calypso.

Seus shows também são considerados espetáculos, repletos de coreografias elaboradas, figurinos deslumbrantes e uma interação constante com o público. Em 2006, a banda conquistou um marco histórico ao receber o disco de diamante quíntuplo pelas vendas do DVD “Banda Calypso pelo Brasil”, que se tornou o mais vendido do país, com mais de 2,5 milhões de cópias.

Após a separação de Ximbinha em 2015, a cantora lançou sua carreira solo e continuou a brilhar nos palcos. Seu álbum solo, autointitulado, trouxe hits como Amor Novo e Ai Coração. Uma das suas obras mais recentes é Voando Pro Pará, que celebra pontos turísticos de Belém, como o Mangal das Garças e o Ver-o-Peso, além de destacar a culinária local, mencionando pratos típicos como tacacá, pupunha e açaí.

A canção se tornou um meme na internet, com a frase “Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa” sendo reproduzida por diversos famosos e pelo público nas redes sociais. Outro sucesso é Respingo de Saudade, uma colaboração com o humorista Whindersson Nunes, cujo clipe também conta com a participação da ex-BBB Isabelle Nogueira.

Durante a sua trajetórioa profissional até o momento, a artista vendeu cerca de 20 milhões de álbuns, se consolidando como uma das recordistas de vendas de discos no Brasil e acumulando diversas vitórias e indicações a prêmios importantes, incluindo três indicações ao Grammy Latino.