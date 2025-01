O que Miley Cyrus disse sobre incêndio que já testemunhou

Miley Cyrus, de 32 anos, se solidarizou com as vítimas do incêndio que está devastando Los Angeles, enviando sua mensagem de apoio através de sua fundação no Instagram. A cantora compartilhou links de organizações que estão ajudando a combater os incêndios e assistindo os afetados, além de relembrar sua própria experiência traumática com os incêndios florestais de 2018, que destruiu a casa que ela dividia com o ex-marido Liam Hemsworth.

Em um post publicado no domingo (12), Miley compartilhou uma imagem tirada de sua varanda após o incêndio de Woolsey, que a fez perder sua residência. “Esta imagem me atinge profundamente no coração hoje”, escreveu ela. “É uma sensação que você nunca vai esquecer. Caminhar até a porta que você passaria todos os dias, ansioso para ser recebido pelos seus entes queridos, e em vez disso, ser recebido por uma pilha de cinzas e escombros.”

A cantora expressou seu pesar pelas famílias afetadas pelo desastre em Los Angeles e outras áreas da Califórnia. “Minha alma dói por aqueles que estão vivenciando essa devastação em primeira mão e choro pela minha cidade. É mais do que de partir o coração”, comentou Miley, fazendo um apelo por ajuda. “Tempo, recursos e dedicação de dentro e de fora da nossa comunidade nos curarão, mas dói profundamente por enquanto.”

Tudo o que Miley Cyrus falou sobre nova era na música

Miley Cyrus, estrela por trás de sucessos como “Flowers”, “Angels Like You”, “Wrecking Ball”, “We Can’t Stop” e “Party in the U.S.A.”, já está preparando o terreno para uma nova fase em sua carreira musical. Em uma publicação recente no X, a artista de 32 anos revelou estar ansiosa para recomeçar em 2025, após um ano que considera um dos mais significativos de sua vida.

“BOAS FESTAS E ANO NOVO! É agridoce dizer adeus a um ano que foi tão bom para mim, mas estou ansiosa para recomeçar,” escreveu Miley, emocionando os fãs ao demonstrar gratidão e entusiasmo com o futuro. A cantora também compartilhou sua visão sobre o processo criativo e a importância de encerrar ciclos para dar espaço ao novo.

“Esta é uma das minhas partes favoritas não apenas do processo criativo, mas da maneira como a vida escolheu me ensinar. Em tudo que faço gosto de ir TODO o caminho. Dê TUDO que tenho. TUDO para que isso acabe, siga em frente e comece de novo,” escreveu ela, mostrando sua abordagem intensa e reflexiva à arte e à vida.

Embora Miley tenha destacado que o recomeço pode ser desafiador, ela enfatizou que sempre encontra beleza no resultado final. “Às vezes pode ser um processo doloroso, mas sempre soube que as peças se juntavam e criavam algo lindo. Obrigada a todos que contribuíram para tornar este ano tão especial. Atenciosamente, Miley,” finalizou.