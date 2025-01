Gracyanne Barbosa comeu menos ovos que o previsto em um dia, no BBB25

Gracyanne Barbosa entrou com tudo no BBB 25. Logo no primeiro dia na casa mais vigiada do Brasil, a dançarina e influenciadora fitness comeu nove ovos.

Antes do programa começar, o público já estava comentando sobre a dieta da musa, que revelou comer 40 ovos por dia, totalizando 1.200 por mês.

Nesta edição, o BBB vai ocorrer durante 100 dias. Sendo assim, até o fim do programa, Gracyanne deveria comer mais de 4 mil ovos.

Será que Gracyanne conseguirá manter a dieta?

Uma das dinâmicas do BBB é a Xepa. No desafio, os participantes passam por restrições alimentares severas, com acesso limitado a alguns itens, como arroz, feijão e ovos.

Caso Gracyanne seja enviada para o grupo, precisará adaptar a dieta.

Antes do início do reality nesta segunda-feira (13/1), a influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais enchendo uma mala com diversas caixas com ovos para levar para a casa.

"Eu sei que vocês estão supercuriosos para saber o que eu estou levando para a casa mais vigiada do Brasil", disse.