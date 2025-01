Band se pronuncia sobre post polêmico de Renata Fan

A TV Bandeirantes se pronunciou nesta quarta-feira (15/1) sobre a repercussão da postagem da apresentadora Renata Fan, do programa esportivo Jogo Aberto, nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Renata publicou um meme que satiriza a cantora Pabllo Vittar ao lado de seu ex-colega Denilson, que foi contratado pela Globo.

Veja a publicação:

Em nota enviada ao Correio, a Bandeirantes afirmou não ter envolvimento com as publicações do perfil pessoal de Renata Fan. “As publicações feitas pela jornalista e apresentadora Renata Fan em seu perfil pessoal no Instagram não refletem a opinião da Band”, escreveu a emissora.

O Correio também contatou o empresário de Renata Fan. O gestor da carreira da apresentadora respondeu que "Não vai se manifestar no momento".

Repercussão

Na legenda da publicação, Renata Fan escreveu: "Internet sua Danada! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira!". Nos comentários do post, é possível notar comentários favoráveis e outros contrários a publicação da apresentadora.