Estão abertas as inscrições para Mostra de Videoclipes do Femucine

As inscrições para a Mostra de Videoclipes do Festival Multicultural de Cinema (Femucine) já estão abertas e vão até o dia 25 de janeiro ou até atingir o limite de 100 inscritos. A inscrição é feita pelo site do Femucine. O evento é voltado para artistas do Distrito Federal e Entorno. O evento será realizado do dia 19 a 22 de março, no Teatro de Sobradinho.

Serão, ao todo, selecionados dez vídeos produzidos entre os anos de 2023 a 2025 para serem exibidos durante o festival. O evento não tem prêmio, porém todas as obras selecionadas serão agraciadas com cachê de R$500. A lista completa dos selecionados será divulgada nas redes sociais da Femucine.

Esta já é a 3ª edição do Festival Multicultural de Cinema, que busca integrar o cinema a uma diversidade de linguagens artísticas como a dança, música, artes plásticas e visuais, gastronomia e artesanato, entre outros. O Femucine é um espaço que abre discussões e dá importância para a comunidade LGBT, periferias, o protagonismo de mulheres e negros, fortalecendo o cinema independente.





Serviço

3ª edição do Festival Multicultural de Cinema - Femucine

Do dia 19 a 22 de março no Teatro de Sobradinho. As inscrições estão abertas até o dia 25 de janeiro ou até atingir o número de 100 inscritos. A inscrição para o festival pode ser feita através do site: http://www.femucine.com.br/ .