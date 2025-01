Naiara Azevedo apresenta EP “Araguaia”

Naiara Azevedo iniciou 2025 com novidades emocionantes ao lançar o primeiro EP do projeto “Araguaia”, gravado em um ambiente deslumbrante às margens do Rio Araguaia, em Aruanã, Goiás.

O lançamento inclui a faixa inédita “Última Vez”, uma parceria com Clayton & Romário, além de três medleys que já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. O videoclipe da canção também foi divulgado no canal oficial da artista no YouTube.

A música “Última Vez” aborda temas de arrependimento e dor pelo fim de um relacionamento, trazendo uma reflexão profunda sobre os sentimentos envolvidos em despedidas amorosas.

Naiara expressou sua felicidade com o projeto, destacando a importância desse momento em sua trajetória: “Estou completamente envolvida em cada etapa deste trabalho, e isso marca uma nova fase para mim. Espero que todos se conectem com as canções, principalmente com essa colaboração tão especial com Clayton & Romário.”

Clayton e Romário também celebraram a parceria, enfatizando o clima mágico da gravação e o impacto emocional da música. “Desde o primeiro momento, sentimos que essa faixa seria especial para os fãs de ambos”, afirmou Romário.

Naiara Azevedo: Cenário natural e grandes encontros

O cenário do projeto “Araguaia” foi cuidadosamente escolhido para criar uma atmosfera intimista e encantadora. As gravações ocorreram na icônica Praia do Cerrado, cercada pela exuberante natureza do Rio Araguaia. Raios de sol e uma ambientação tropical complementaram o tom praiano e descontraído do projeto, que apresenta regravações de clássicos do sertanejo e MPB.

Além de Clayton & Romário, o projeto contou com participações especiais de Roberta Miranda e Fred & Fabrício, proporcionando momentos únicos que prometem conquistar o público em 2025. Naiara destacou que cada detalhe do projeto foi pensado para criar uma experiência inesquecível para os fãs, consolidando seu lugar entre os grandes nomes da música sertaneja.

Com o lançamento de “Araguaia”, Naiara Azevedo reforça sua conexão com as raízes sertanejas e sua dedicação a entregar trabalhos autênticos e emocionantes.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis