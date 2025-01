A história por trás de uma das letras mais pesadas do Green Day

No mundo do punk rock, as músicas de confronto e desabafo não são raras, e o Green Day é responsável por uma das faixas mais agressivas e diretas desse gênero. “Platypus (I Hate You)”, do álbum Nimrod (1997), não apenas se destaca como a composição mais impiedosa escrita por Billie Joe Armstrong, mas também carrega um histórico de um dos maiores desentendimentos da cena musical californiana dos anos 90.

A inspiração para a música vem de uma figura polêmica na música underground da Califórnia: Tim Yohannan. Fundador da famosa revista Maximum Rocknroll e da icônica casa de shows 924 Gilman Street, Yohannan era uma espécie de “guardião do punk”, um ativista que defendia uma visão radical do gênero, condenando qualquer banda que buscasse sucesso comercial. Quando o Green Day deixou a gravadora independente Lookout! Records para assinar com a Reprise Records, parte do gigante Warner, Yohannan não aceitou bem a transição e baniu a banda da Gilman Street, provocando um intenso conflito entre ele e o grupo.

Em 1997, com o Green Day já estabelecido como uma das maiores bandas do mundo, Billie Joe Armstrong decidiu “homenagear” Yohannan de uma forma muito peculiar: através da música “Platypus (I Hate You)”. A faixa é uma mistura de raiva e desprezo, com uma sonoridade crua e direta que remete ao punk de seus primeiros dias. A letra é agressiva e clara em sua intenção, com versos como “me dá prazer saber que você vai morrer” e “eu vou mijar na sua cova”.

Na época, Tim Yohannan estava lutando contra um câncer linfático, e isso é abordado na segunda estrofe da música, que faz referência direta à sua condição de saúde: “Ouvi dizer que você está doente, preso em um tubo de câncer”. Essa dura alusão, combinada com a ira pessoal de Billie Joe, torna a música um dos momentos mais ácidos na história do Green Day.

Em 2011, Billie Joe confirmou em um tweet (que mais tarde apagou) que a música era uma resposta direta a Tim Yohannan, deixando claro o nível de rancor que ele sentia. A mensagem foi direta: “Platypus foi escrita para Tim Yohannan. E espero que eu tenha errado o nome dele. Descanse na merda, seu imbecil”.

Embora Yohannan tenha falecido em 1998 devido ao câncer, a música continua a ser lembrada como um dos maiores ataques pessoais na carreira do Green Day. Além de “Platypus”, outras faixas da banda, como “Ha Ha You’re Dead” e “86”, também são vistas como respostas à figura controversa de Yohannan.

O legado de Yohannan permanece, com a casa de shows 924 Gilman Street ainda ativa em Berkeley, sendo um ponto de encontro para fãs e bandas do punk e de outros gêneros. Ao mesmo tempo, “Platypus (I Hate You)” se mantém como um exemplo do poder do punk rock para expressar sentimentos intensos e, por vezes, destrutivos, e uma das músicas mais emblemáticas na carreira do Green Day.