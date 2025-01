João Pedro, do BBB 25, se descuida e mostra partes íntimas

João Pedro, um dos participantes do BBB 25, e que está no reality show com seu irmão gêmeo, João Gabriel, virou alvo de comentário nas redes sociais nos últimos dias, após protagonizar um momento de descuido onde mostrou as partes íntimas.

Na ocasião, o goiano surgiu trocando de roupa, enquanto baixou a sunga sem o auxílio da toalha, e deixou em evidência a genitália. Ainda que o movimento tenha sido rápido, foi possível enxergar as partes íntimas dele.

Nas redes sociais, alguns internautas dividiram opinião ao ter avaliado o corpo de João Pedro e o ‘tamanho’ de seus atributos físicos. "Achei um pauzinho mixuruca, pequeno demais e eu gosto de coisa grande", disparou um. "Ele é jovem, com o tempo vai crescer muita coisa ainda", afirmou outro. "Vocês estão é desesperados pra achar esse tripa seca forçado caipira bonito", acrescentou uma terceira pessoa.

João Pedro forma dupla com o irmão gêmeo, João Gabriel. Eles nasceram em Buriti Alegre, no Goiás, trabalham como salva-vidas de rodeio, e completaram 22 anos no último dia 15 de janeiro, dentro do confinamento do BBB 25.

