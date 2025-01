Lucas Lucco revela que quase teve namoro arruinado após vídeo íntimo

Lucas Lucco, que recentemente teve um vídeo em que surgiu tomando banho pelado exposto nas redes sociais, confessou que quase teve seu relacionamento arruinado pela repercussão do conteúdo.

Em entrevista ao podcast Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, o cantor sertanejo revelou que seu namoro com a modelo Amanda Mïzukawa quase chegou ao fim em decorrência do fato.

"A Amanda quase terminou comigo", contou Lucas Lucco. O noivo de Juju Salimeni, inclusive, revelou que, após o ocorrido, esbarrou com o artista na academia e brincou sobre o assunto, falando que ele estava "biscoitando na internet".

"Ele falou assim: ‘É, pode falar, foi de propósito. Eu falei: ‘Basa, vai tomar no c*, mano. Que de propósito? Quem vai querer mostrar o ‘bigulim’ de propósito na internet? Isso é coisa de doido", relembrou o dono do hit ‘Mozão’. O fato, inclusive, repercutiu tanto a ponto dele ter sofrido um prejuízo de mais de R$ 100 mil devido ao vazamento do nude.

