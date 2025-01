Jão encerra SUPERTURNÊ e anuncia pausa na carreira

Conforme Popline, Jão finalizou a grandiosa SUPERTURNÊ, que acompanhou o sucesso do álbum Super, com um show memorável no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (18).

A apresentação marcou o encerramento de uma sequência de performances que consolidou o artista como um dos maiores nomes do pop nacional. A turnê passou por importantes arenas e casas de show do Brasil e ainda fez história em festivais como Rock in Rio e The Town. Após um ano intenso, Jão anunciou uma pausa temporária em sua carreira.

A SUPERTURNÊ começou e terminou no mesmo local: o Allianz Parque, em São Paulo. O estádio, palco de momentos históricos para Jão, foi mais uma vez lotado por milhares de fãs em uma noite que celebrou sua trajetória. Durante o último show, o cantor trouxe algumas das performances que se tornaram marca registrada da turnê, como a simulação de abdução na música Sinais.

Surpresas exclusivas também marcaram a noite. Em uma das cenas mais comentadas, Jão foi içado ao alto em uma cama em chamas durante a música Religião, encantando o público com um espetáculo de efeitos visuais. Além disso, na apresentação de Maria, ele distribuiu cartas a diversos fãs, criando um momento único de conexão e emoção.

Além das canções do álbum Super, Jão incluiu na setlist músicas de SUPERNOVA e relembrou sucessos do início da carreira, como Dança Pra Mim. “Queria que essa noite fosse especial, não só para mim, mas para todos que acompanharam essa trajetória”, comentou o cantor durante o show.

A SUPERTURNÊ teve números impressionantes, com ingressos esgotados em quase todas as cidades por onde passou. Além do Allianz Parque, Jão apresentou seu espetáculo em locais icônicos como a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, a Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e o Classic Hall, em Recife.

Fora do Brasil, ele também brilhou nos palcos principais do Rock in Rio Lisboa e na última edição do Rock in Rio no Brasil.

Jão: Uma pausa merecida

Após um ano repleto de conquistas, Jão anunciou que fará uma pausa temporária na carreira. Em entrevista ao Fantástico, o cantor revelou que a decisão foi influenciada por sua equipe e pessoas próximas. “Eu não queria, mas todo mundo em volta falou que eu precisava”, explicou.

A pausa será dedicada a aproveitar momentos simples e recarregar as energias após o ritmo intenso da turnê.

Embora não tenha dado detalhes sobre o retorno, Jão deixou claro que esta pausa não é um adeus definitivo. “É um tempo para mim, mas já penso em novas possibilidades para quando voltar”, disse, deixando os fãs animados com a promessa de novidades no futuro.

A SUPERTURNÊ não apenas reafirmou a relevância de Jão na música pop brasileira, mas também fortaleceu sua conexão com o público, que agora aguarda ansiosamente pela próxima fase de sua carreira. Com um legado de shows inovadores e um repertório que emociona, Jão segue como um dos artistas mais influentes de sua geração.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis