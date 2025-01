“APT.” de ROSÉ e Bruno Mars mantém liderança global

Por 12 semanas consecutivas, “APT.”, parceria de ROSÉ e Bruno Mars, permanece no topo da parada Billboard Global Excl. US. A faixa, que estreou em novembro, marca o segundo sucesso líder das carreiras de ambos artistas nas paradas globais.

Enquanto isso, Bad Bunny continua consolidando seu impacto internacional com cinco músicas no top 10 da mesma lista, todas oriundas de seu recém-lançado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O disco também atingiu o primeiro lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, refletindo o alcance e popularidade do artista.

A música “APT.” registra impressionantes 119,6 milhões de streams e 11.000 vendas fora dos Estados Unidos na semana de 10 a 16 de janeiro, números que mostram um crescimento de 5% nas vendas semanais.

Essa performance mantém a faixa como uma das músicas mais consistentes da história recente da Billboard Global Excl. US, ao lado de sucessos como “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, e “Flowers”, de Miley Cyrus.

As paradas da Billboard Global são determinadas por uma fórmula que combina streams e vendas digitais de mais de 200 territórios. Dados provenientes de serviços de áudio e vídeo, tanto pagos quanto gratuitos, são analisados, excluindo vendas diretas ao consumidor (D2C). Essa metodologia torna as paradas um reflexo fiel da recepção global das músicas.

Com o álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny garantiu cinco músicas no top 10 global, fora dos EUA, sendo elas:

“DtMF” (2ª posição)

“BAILE INoLVIDABLE” (4ª posição)

“NUEVAYoL” (5ª posição)

“VOY A LLeVARTE PA PR” (8ª posição)

“VeLDÁ” (10ª posição)

Ao alcançar três novas entradas no top 10, o artista agora detém 23 hits nessa faixa das paradas, superando Taylor Swift, que acumula 20, e estabelecendo-se como o recordista desde a criação da Billboard Global Excl. US em 2020.

Brunos Mars em outros destaques globais

No ranking geral, Die With a Smile, parceria de Lady Gaga e Bruno Mars, caiu da 2ª para a 3ª posição, após um período notável de oito semanas consecutivas no topo. A música permanece entre as mais ouvidas mundialmente, destacando a força contínua de ambos artistas no cenário musical.

As paradas completas da Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. US, datadas de 25 de janeiro de 2025, serão atualizadas no site da Billboard em 22 de janeiro. As 100 primeiras posições estarão disponíveis para leitura gratuita, enquanto a lista completa, com 200 entradas, será acessível aos assinantes do Billboard Pro.

A Luminate, parceira da Billboard na coleta de dados, realiza uma análise detalhada das informações enviadas para a composição das paradas. Dados não verificáveis ou suspeitos são removidos do cálculo final, garantindo maior precisão e transparência nos resultados divulgados.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis