28ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes começa nesta sexta (24)

*Laura Cunha

A Mostra de Cinema de Tiradentes começa nesta sexta-feira dia (24/1) e vai até o dia 1º de fevereiro reunindo 140 filmes nacionais de 21 estados, totalmente gratuito. O evento busca promover a arte brasileira contemporânea, além de apresentar ao público novas histórias, perspectivas e estéticas diferentes.



Cinco produções do Distrito Federal foram selecionadas, sendo uma delas OSMO do diretor Pablo Gonçalo, o longa aborda o convite inesperado de uma mulher para dançar, explorando reflexões sobre a vida. O filme será exibido dia (28/1) às 22h30, com classificação indicativa para maiores de 10 anos.

A Fumaça e o Diamante, foi outro longa de destaque do DF, de Bruno Vilela, Fábio Bardella e Juliana Almeida. O filme retrata a Assembleia da Associação Hutukara na aldeia Yanomami Catrimani em 2016, marcada por um reencontro familiar. O longa será exibido dia (27/1), às 21h, com classificação livre.

Além desses, outros três longas brasilienses se destacaram na seleção: Xarpi, produzido por Alisson Machado; Três, roteirizado por Lila Foster e produzido por Daniela Marinho; e Confluências, que também participou da 14ª Mostra de Cinema dos Direitos Humanos.

A pré-estreia da 28ª edição do evento será aberta com, Girassol Vermelho, roteirizado por Monica Cerqueira e Eder Santos, o longa é baseado em Murilo Rubião, especialista em realismo brasileiro. Para ter acesso a programação completa e assistir a todos os longas, basta acessar o site da Mostra de Cinema de Tiradentes.