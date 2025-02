Blake Lively se manifesta após Justin Baldoni divulgar vídeo de ambos em filme

No processo judicial, Blake cita a cena e alega que, no momento da gravação, Justin não estava atuando e sim agindo como ele mesmo - (crédito: Sony Pictures/Divulgação)

Blake Lively se manifestou após Justin Baldoni, com quem trabalhou no filme É assim que acaba, divulgar um vídeo dos dois juntos no set de gravação. O ator enviou o material de mais de nove minutos ao Daily Mail na intenção de refutar a denúncia de assédio feita por Lively.

A equipe jurídica da atriz se manifestou por meio de uma declaração enviada ao Deadline afirmando que o trecho corrobora com as acusações feitas por ela. " Justin Baldoni e seu advogado podem esperar que essa última façanha avance nas evidências prejudiciais contra ele, mas o vídeo em si é contundente".

O vídeo em questão mostra a dupla gravando uma cena e falando coisas aleatórias, pois o áudio não seria usado no corte final. As imagens começam com um debate entre os dois sobre o que seria mais romântico para a cena: uma conversa ou um beijo.

Na sequência, os dois continuam conversando e comentam sobre seus respectivos parceiros. Por volta dos sete minutos de vídeo, Baldoni pergunta para Lively: "Estou colocando a barba em você hoje?", e ela responde: "Provavelmente vou deixar spray de bronzeamento em você". Depois, Justin diz: "O cheiro é bom".

Veja o momento:

Aqui está o vídeo da Blake Lively e do Justin Baldoni no set de “É Assim Que Acaba” que saiu há pouco! Traduzi com muita pressa e não está 100%! Se alguém encontrar um mais claro, me envia, por favor? E não esqueçam de visitar meu Instagram (@JulianaAmbrosio)! Lá faço a cobertura… pic.twitter.com/uU1zV4lBhc January 21, 2025

No processo judicial, Blake cita a cena e alega que, no momento da gravação, Justin não estava atuando e sim agindo como ele mesmo. A atriz também afirma que ele teria se inclinado para frente e arrastado os lábios da orelha para o pescoço enquanto dizia que ela "cheirava bem".

"O vídeo mostra a Sra. Lively se afastando e pedindo repetidamente para os personagens apenas conversarem. Qualquer mulher que tenha sido tocada de forma inapropriada no local de trabalho reconhecerá o desconforto da Sra. Lively", sustenta a defesa da atriz.

"Cada momento disso foi improvisado pelo Sr. Baldoni sem nenhuma discussão ou consentimento prévio, e sem nenhum coordenador de intimidade presente. O Sr. Baldoni não era apenas o colega de elenco da Sra. Lively, mas o diretor, o chefe do estúdio e o chefe da Sra. Lively", completa.

A defesa também sustenta que a divulgação do vídeo é uma "tentativa antiética de manipular o público" e uma "continuação de sua campanha de assédio e retaliação". "Este assunto está em litígio ativo no tribunal federal. Liberar este vídeo para a mídia, em vez de apresentá-lo como evidência no tribunal, é outro exemplo de uma tentativa antiética de manipular o público. É também uma continuação de sua campanha de assédio e retaliação", diz a declaração.