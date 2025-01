"Oscar não vai rolar nunca", disse Fernanda Torres em 1998

A atriz Fernanda Torres , indicada nesta quinta-feira (23/1) ao Oscar de melhor atriz pela interpretação no filme Ainda estou aqui , havia dito, em entrevista ao programa Roda viva no ano de 1998, que nunca seria vista no Oscar. Na ocasião, ela havia ganhado, há dois anos, o prêmio de melhor atriz no 39º Festival de Cannes, na França, por papel em Eu sei que vou te amar, de 1996.

Nas redes sociais, internautas brincam com trecho de entrevista ao programa Altas horas que virou meme nos últimos meses — “Cê viu a Fernanda Torres? To-tal-men-te drogada”. Se antes, com a conquista do Globo de Ouro, o bordão tinha virado “to-tal-men-te premiada”; com o ressurgimento do vídeo em que a intérprete de Eunice Paiva diz que o Oscar não rolaria nunca, a frase foi atualizada para “to-tal-men-te equivocada” — uma vez que, no fim das contas, ela está “to-tal-men-te” indicada à maior premiação do cinema.