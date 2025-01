Sony cancela 2 jogos por serviço, um deles seria um novo 'God of War'

Nesta quinta-feira (16/1) foi divulgada a informação de que a Sony PlayStation teria cancelado dois projetos de jogos vindouros que fariam parte do gênero de jogos por serviço. Um deles sendo inclusive um título baseado na saga de God of War.

A informação é do jornalista da Bloomberg Jason Schreier. Ele afirma que dois estúdios de exclusivos da gigante japonesa, o Bend Studio, desenvolvedora por trás de Days Gone e a Bluepoint, que produziu os remakes de clássicos da Sony como Demon Souls e Shadow of the Colossus, eram os responsáveis pelos jogos que foram cancelados.

E, segundo Schreier, o game que a Bluepoint era responsável seria um jogo por serviço baseado na franquia God of War. No texto ele ainda cita que um funcionário anônimo da Sony disse que nenhum dos estúdios vai ser fechado e esforços serão movidos para determinar seus próximos projetos.

God of War não foi a primeira grande franquia da Sony a ter um jogo por serviço cancelado, o Homem-Aranha da Insomniac Games também ganharia um título focado nesse gênero, que acabou sendo cancelado no início de 2024.

O ano de 2024 da Sony foi muito caótico quanto aos jogos serviço: Helldivers 2 da Arrowhead Game Studios, que reinventou completamente sua franquia e tornou o jogo focado no on-line e na progressão como serviço. A comunidade do jogo foi/é muito ativa desde o seu lançamento, o que rendeu prêmios como Melhor Multiplayer no The Game Awards 2024. Em contrapartida, temos do outro lado, um dos maiores fracassos da história da Sony PlayStation.

É um hero shooter misturado com jogo por serviço chamado Concord e apelidado pejorativamente pela internet de “Guardiões da Galáxia do ChatGPT”, o primeiro e único jogo da Firewalk Studios, que foi fechada semanas depois do jogo ser encerrado. Só para constar, Concord durou duas semanas e foi encerrado devido à baixa adesão de jogadores. A Forbes levantou no final de 2024 que o jogo teria custado 400 milhões de dólares para ser produzido, mais caro até que Grand Theft Auto V, por exemplo, que custou 265 milhões de dólares, somando os custos de desenvolvimento e propaganda.

Apesar do fracasso retumbante em um título e a criação de uma comunidade ativa em outro, a empresa não desistiu dos jogos por serviço ainda. Lembrando que em 2022, quando a empresa adquiriu a desenvolvedora de Destiny, Bungie, ela também aproveitou para anunciar que tinha pelo menos 12 títulos de jogo por serviço que estavam em desenvolvimento e que seriam lançados até o fim de 2025. Resta saber se esses jogos verão a luz do dia ou também acabarão cancelados como os demais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular