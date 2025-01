Conan, o Bárbaro, entra para o elenco de Mortal Kombat 1 com trailer violento

Nesta quinta-feira (16/1) o gigante da fantasia interpretado por Arnold Schwarzenegger no filme de 1982 ganhou um trailer brutal, mostrando o personagem em combate no mundo de Mortal Kombat 1. Conan, o Bárbaro, chega fazendo parte do segundo pacote de expansão do jogo da NetherRealm Studios, chamado de Reina o Kaos, que trouxe novos capítulos para o modo história e seis novos personagens jogáveis.

Confira:

O vídeo ainda revela um dos terríveis Fatalities de Conan e dá um gostinho de seu Animality, o brutal movimento final que transforma o personagem em um touro mortal para aniquilar os oponentes derrotados. Os Animalities, que estão entre os favoritos dos fãs, já estão disponíveis como uma atualização gratuita de conteúdo para todos os donos de Mortal Kombat 1.

Já no lançamento de Reina o Kaos, veteranos da franquia voltaram para matar as saudades dos jogadores, Noob Saibot, Cyrax e Sektor. E agora a Warner tem trazido os personagens convidados para o universo violento de Mortal Kombat. O primeiro personagem incluído do segundo pacote foi Ghostface, da franquia de terror Pânico, ainda em 2024. O guerreiro cimério se junta ao elenco de Mortal Kombat 1 em 21 de janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mortal Kombat 1: Reina o Kaos está disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.