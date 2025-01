Fernanda Torres ganha prêmio de melhor atriz no Satellite Awards

Atriz, escritora e roteirista, Fernanda Torres nasceu em 15 de setembro de 1965, no Rio de Janeiro. - (crédito: reprodução/instagram)

Mais uma premiação de cinema foi divulgada e Fernanda Torres está na lista. A brasileira ganhou o prêmio de melhor atriz no Satellite Awards, por seu trabalho em Ainda estou aqui, longa de Walter Salles. A lista dos vencedores foi publicada neste domingo (26/1).

Torres concorreu com grandes nomes de Hollywood, incluindo Angelina Jolie (Maria), Lily-Rose Depp (Nosferatu), Saoirse Ronan (The outrun), Nicole Kidman (Babygirl) e Tilda Swinton (O quarto ao lado).

Ainda estou aqui também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, mas perdeu o prêmio para Waves.

Nesta semana, o filme que conta a história de Eunice Paiva foi indicado em duas categorias do Oscar: a de melhor filme e melhor filme internacional. Além disso, Fernanda Torres foi indicada para melhor atriz, se tornando a segunda brasileira a disputar o título na história da premiação.

Fernanda têm ganhado destaque na mídia nacional e internacional após o sucesso do filme. No início do mês, ela ganhou um Globo de Ouro, também de melhor atriz.

A vitória é histórica para o Brasil, pois é a primeira vez que um artista brasileiro vence na categoria. Fernanda concorria com Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Tilda Swinton (O quarto ao lado) e Pamela Anderson (The last showgirl).