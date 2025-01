Após negar romance, ex-BBB Alane Dias é flagrada aos beijos com o ator José Loreto

José Loreto e Alane Dias foram flagrados aos beijos em um vídeo obtido pelo portal Leo Dias, confirmando os rumores de romance. O casal foi visto dançando forró em clima de descontração, e o ator, sorridente, puxou a ex-BBB para um beijo. A cena aconteceu após semanas de especulações sobre o envolvimento dos dois, que vinham sendo vistos juntos em eventos públicos no Rio de Janeiro.

Os rumores começaram quando Alane e Loreto foram flagrados passeando em um shopping e compartilhando momentos em uma moto. Recentemente, também compareceram juntos à peça O Cravo e a Rosa, mas evitaram demonstrar proximidade. Apesar das evidências, Alane havia negado qualquer envolvimento, afirmando tratar-se apenas de uma amizade: "Vocês nunca tiveram amigo, não?", disse durante o ensaio da Grande Rio, escola pela qual estreará no Carnaval.

José Loreto está solteiro desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro de 2023, após seis meses de namoro. O ator, que está no elenco de No Rancho Fundo (2024), não se pronunciou sobre as novas imagens, mas demonstra estar em um momento de diversão e descontração.

Já Alane Dias terminou um relacionamento em novembro de 2024, após namorar Lucas Silva, irmão do cantor Silva. A relação se tornou pública por meio de postagens românticas nas redes sociais, mas chegou ao fim discretamente. O possível novo romance com Loreto chama atenção, não apenas pelo envolvimento de duas figuras públicas, mas também pela rapidez com que ambos deixaram os últimos relacionamentos para trás.

