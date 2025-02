Bastidores sobre o 'Born to Die' de Lana Del Rey

No dia 27 de janeiro de 2012, Lana Del Rey apresentou ao mundo seu primeiro grande projeto sob esse nome: “Born to Die”. Agora, 13 anos depois, o álbum continua sendo um marco na música pop, trazendo uma estética cinematográfica e melancólica que redefiniu o gênero.

Com faixas icônicas como “Video Games”, “Summertime Sadness” e “Born to Die”, o disco não só revelou a identidade artística de Lana Del Rey, mas também introduziu uma nova abordagem sonora que mesclava referências à música clássica, eletrônica e hip-hop. Seu estilo único influenciou toda uma geração de artistas e moldou o que hoje é conhecido como pop alternativo.

O álbum também consolidou a imagem da artista como um ícone do chamado “glamour trágico”, um conceito que mistura o luxo e a vulnerabilidade emocional. Letras introspectivas e sombrias, combinadas com visuais inspirados no cinema clássico de Hollywood, ajudaram a criar um universo próprio para a cantora, algo que se tornou sua marca registrada.

Entre as muitas curiosidades sobre “Born to Die”, destaca-se o fato de que “Video Games” não estava inicialmente planejada para ser um single, mas ganhou vida própria após a resposta positiva do público. Além disso, nomes como The Weeknd foram fundamentais para a ascensão de Lana, ajudando a impulsionar seu trabalho no início da carreira.

Com mais de 19,5 milhões de cópias vendidas e certificações de platina ao redor do mundo, “Born to Die” não só garantiu seu espaço na história da música, como também continua relevante, influenciando novas gerações de artistas, incluindo Billie Eilish, que já declarou a importância do álbum em sua própria trajetória.

Treze anos depois, “Born to Die” segue como um dos álbuns mais emblemáticos do século XXI, provando que a melancolia e a sofisticação de Lana Del Rey são atemporais.

Não é ‘Lasso’? Tudo sobre o novo álbum de Lana Del Rey

A cantora Lana Del Rey surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de seu próximo álbum, intitulado The Right Person Will Stay. O disco, que será disponibilizado nas plataformas de streaming no dia 21 de maio de 2025, contará com 13 faixas inéditas e sucede Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, lançado em 2023.

A produção do novo projeto reúne nomes de peso como Jack Antonoff, Luke Laird e Drew Erickson, garantindo uma combinação que promete emocionar os admiradores da artista. No entanto, ainda paira a dúvida se este trabalho representa o aguardado álbum country de Lana, anteriormente especulado sob o título Lasso.

Em uma entrevista recente à revista Time, Lana explicou sua postura em não detalhar projetos futuros antes do lançamento oficial. “No segundo em que você começa a falar sobre o trabalho que está por vir, você está plantando essas sementes na cabeça das pessoas”, afirmou.

“A razão pela qual eu não falo sobre as coisas até que elas sejam lançadas é muito sucinta: eu gosto de deixar a música ser o primeiro ponto de entrada para as pessoas.” Desde sua colaboração com o rapper Quavo na faixa Tough, lançada em julho, os fãs aguardam ansiosamente os próximos passos de Lana.

Com o anúncio de The Right Person Will Stay, as expectativas para um novo capítulo na carreira da diva pop estão mais altas do que nunca.