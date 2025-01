Fernanda Bande é pedida em casamento em praia na Bahia

Após sair do BBB, Fernanda Bande apostou na carreira de apresentadora - (crédito: Redes Sociais )

A ex-BBB Fernanda Bande foi pedida em casamento nesta quinta-feira, 30, pelo atleta Daniel Gregg, seu namorado desde 2023. O momento foi compartilhado no perfil do Instagram da influenciadora. "Eu disse sim", escreveu Fernanda na postagem. O pedido foi feito na praia de Caraíva, na Bahia, durante uma viagem do casal.

Nos comentários da publicação, inúmeros ex-participantes do Big Brother Brasil celebraram o ocorrido. A cantora Wanessa Camargo, expulsa do programa no ano passado, comentou: "Muito feliz por vocês! Muitas bênçãos para esse casal lindo!"

A nutricionista Giovanna Lima também se manifestou. "Que vocês sejam cada dia mais felizes, que transbordem de amor e cumplicidade". Já o professor Lucas Buda foi mais sucinto. "Muita felicidade e dias lindos pra vocês!"

Após sair do BBB, Fernanda Bande apostou na carreira de apresentadora. Ela participou de Na Cama com Pitanda, programa com Giovanna Pitel no Multishow, do De Lado com a Loba, quadro de entrevistas no Rock in Rio, e do Que Seja Doce, como jurada do programa de culinária no GNT.

Veja a publicação