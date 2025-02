Ainda estou aqui recebe mais indicações a prêmios e faz sucesso na Itália

Ainda Estou Aqui chegou está indicado a duas categorias no OFTA Film Awards, nos Estados Unidos: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Além de ter estreado nos cinemas italianos aclamado pela crítica e pelo público. Na terra da bota, o filme entrou para o top 10 do fim de semana e ainda garantiu a melhor média de renda por cinema.

Roberto Nepoti, do La Repubblica, principal jornal italiano, definiu a performance de Fernanda Torres como “excelente”, e Ilaria Ravarino, do Il Messaggero, comparou Torres à Anna Magnani, italiana vencedora do Oscar de Melhor Atriz por A rosa tatuada. Para Paolo Mereghetti, do Corriere della Sera, o filme mostra “uma mãe corajosa, armada apenas com sua própria calma, a quem Fernanda Torres oferece uma das atuações mais intensas da sua longa e aplaudida carreira". Na Donna Moderna, principal revista voltada para o público feminino italiano, Michela Gattermayer também elogiou: “o filme do cineasta brasileiro Walter Salles é um dos melhores do ano”.

Nesta sexta (07/02) Ainda estou aqui concorre ao Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional, e no sábado representa o Brasil no Goya, disputando o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano. A produção já foi selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais, e recebeu 27 prêmios. Em sua trajetória em festivais internacionais, as novas paradas do longa são no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, que acontece na Holanda entre 30 de janeiro e 9 de fevereiro, e no FICPunta (Festival Internacional de Cine de Punta del Este), onde será o filme de abertura do evento, que acontece de 15 a 21 de fevereiro.

