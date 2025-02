João Rock divulga line-up de edição em homenagem à black music

O João Rock, um dos principais festivais nacionais de música, divulgou a line-up da 22ª edição nesta terça-feira (4/2). Neste ano, serão 36 atrações distribuídas em quatro palcos, com destaque para os shows das bandas Natiruts, com a turnê de despedida Leve com Você, Planet Hemp e BaianaSystem. Nomes como Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho e Cidade Negra também fazem parte da programação do palco principal. O evento será realizado em 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Conhecido por promover encontro entre artistas, o festival une o rapper Rael com o FBC e Rincon Sapiência, a cantora Melly com Sued Nunes e Zélia Duncan com Paulinho Moska. No show de Drink Barbosa, Budah e Cristal são as convidadas especiais. Outro destaque da line-up é a presença de Tony Tornado, que aos 94 anos de idade se apresentará com a Banda do Síndico, formada por músicos consagrados que acompanharam Tim Maia na antiga Banda Vitória Régia.

A partir desta quinta (4), clientes do Banco do Brasil que possuem cartão Ourocard Visa têm exclusividade para adquirir ingressos com desconto de 15% para qualquer setor e parcelamento em até oito vezes sem juros. A venda exclusiva vai até sábado (8), ou até esgotar o lote. As compras podem ser realizadas pelo site www.joaorock.com.br e na loja oficial do João Rock, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. No domingo (9), as vendas abrem para o público geral, também pelo site e na loja oficial do festival.

Confira a programação completa

Palco João Rock: Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Marcelo Falcão, Nando Reis, Barão Vermelho, Rael convida FBC e Rincon Sapiência, Cidade Negra e Maneva

Palco Brasil – Edição Baile da Black Music: Seu Jorge, Sandra de Sá, Farofa Carioca recebe Paula Lima e Hyldon, Baile do Simonal, Tony Tornado e Banda do Síndico e Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé

Palco Aquarela: Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas, Zélia Duncan com participação especial de Paulinho Moska e Melly com participação especial de Sued Nunes

Palco Fortalecendo a Cena: Duquesa, Yunk Vino, Drik Barbosa convida Budah e Cristal, Kayblack e Cabelinho