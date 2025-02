Ana Hickmann rebate críticas ao corpo e elogia relação com Edu Guedes

Instagram Ana Hickmann rebate críticas ao corpo e elogia Edu 'Me deixa fazer tudo que tenho vontade'

Ana Hickmann, de 43 anos, revelou detalhes sobre sua mudança para o apartamento de Edu Guedes, de 50. Em seu canal no YouTube, a apresentadora contou que, apesar das inseguranças iniciais, a adaptação foi melhor do que imaginava. "As coisas mudam, mas está sendo maravilhoso. No começo, fiquei um pouco insegura, afinal, novo casal, nova história, meu filho, a filha do Edu… Mas a verdade é que está sendo incrível", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela destacou o carinho e acolhimento do noivo, que fez com que ela e seu filho, Alexandre, se sentissem parte da nova casa. "O Edu me deixa fazer tudo que tenho vontade. Ele construiu aquele apartamento, mas fez questão de me fazer sentir parte dele. E a Maria [filha de Edu] foi um exemplo para o Alezinho, como uma irmã mais velha, ajudando nessa adaptação", contou.

Sobre planos para aumentar a família, Ana não esconde o desejo. "Sempre quis uma família grande. Edu já falou disso mais vezes do que eu, mas agora consigo verbalizar melhor. Acho que tudo acontece no tempo certo, é uma decisão divina", disse. A apresentadora reforçou que ambos compartilham esse sonho e que agora se sente mais confortável para falar sobre o assunto.

O casal, que está noivo, ainda não definiu a data do casamento, mas já escolheu o local: a fazenda histórica de Edu Guedes. "Queremos que esteja tudo perfeito, sem improvisos. É o dia mais importante da nossa vida! Já que vou casar de véu e grinalda, quero que seja do jeito que sempre sonhei", explicou Ana, garantindo que a cerimônia acontecerá ainda este ano.

O post Ana Hickmann rebate críticas ao corpo e elogia Edu: ‘Me deixa fazer tudo que tenho vontade’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.