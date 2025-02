Nesta quinta-feira (6/2), a cantora e atriz Nabiyah Be lança o primeiro álbum da carreira, O que o sol quer. O disco conta com 14 faixas autorais e reflete sobre amor, identidade, medo e transformação. A estreia chega em todas as plataformas digitais a partir das 14h.

Produzido por Marcelo de Lamare, o projeto tem como fio condutor a autodescoberta. Em janeiro, Nabiyah antecipou três canções com o EP Live in Rio: Hero, Poço azul e Everybody. Os singles representam a metamorfose da artista, que se concretiza com a chegada do álbum. “Sinto que este é um projeto ousado para uma estreia, em termos de mercado. Não tenho garantias do como será recebido, mas sei que é do novo que o mundo precisa”, afirma a cantora.

Nabiyah Be é uma artista multifacetada de origem brasileira e jamaicana, influenciada pela riqueza cultural do Brasil e das Américas. Protagonizou o musical vencedor do Tony Hadestown e participou da minissérie ganhadora do Emmy, Daisy Jones & The Six, além de ser a primeira mulher negra brasileira a receber o Drama Desk Award. O disco de estreia é um convite para enxergar a beleza no improvável e a força do amor que se encontra na queda, na busca e no retorno para casa.

