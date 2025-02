Relembre as músicas de sucesso de 10 carnavais

No ano passado, a música do momento foi 'Macetando', parceria entre Ivete Sangalo e Ludmilla - (crédito: Divulgação)

A música é um elemento chave para animar os foliões durante o Carnaval. Todo ano, alguns artistas apostam em hits para bombar durante a época mais animada do ano. Nomes como Ivete Sangalo, Anitta, Léo Santana e Ludmilla estão entre os cantores que geralmente viralizam no carnaval.

Em 2024, a música do momento foi Macetando, parceria entre Ivete Sangalo e Ludmilla. Léo Santana também esteve no topo das paradas com Perna bamba, música com Parangolé. Quem também conquistou o coração dos foliões foi Pedro Sampaio, com POCPOC.

Em 2023, Treyce, recém-chegada nas paradas musicais, viralizou com Lovezinho. Como de costume, Léo Santana agitou as festas com Zona de perigo. Em 2019 foi a vez de Anitta dominar os blocos de carnaval. Ao lado de Tropkillaz e J Balvin, a cantora carioca agitou o Brasil com a música Bola rebola.

MC Loma e as Gêmeas Lacração iniciaram a carreira em 2018, após estourarem com o hit Envolvimento. Na época, o som chegou ao 1º lugar na parada mundial de músicas virais no Spotify.

Em 2017, duas músicas fizeram grande sucesso. MG 15 colocou o país inteiro para cantar o hit Deu onda, com o refrão "meu fechamento é você, mozão". Esse também foi o ano em que Pabllo Vittar estourou com Todo dia.

Nos anos anteriores, vários hits marcaram o carnaval e continuam sendo lembrados até os dias atuais. Em 2016, a Banda Vingadora espalhou a música Paredão metralhadora por todo o país com o refrão chiclete e a dança marcante e diferenciada. O baiano Neto LX emplacou em 2015 o hit do verão com Gordinho gostoso. Psirico dominou a folia de 2014 com Lepo lepo. O pagodão foi ainda alavancado por famosos, incluindo jogadores de futebol, que espalharam a coreografia.

Mesmo com os lançamentos, algumas músicas antigas continuam dominando as festas ao longo dos anos. É o caso de Ivete Sangalo, que está sempre presente nos blocos com músicas como Arerê, Na base do beijo e Cadê Dalila.

Veja a playlist com essas e diversas outras músicas que agitaram o carnaval ao longo dos anos: