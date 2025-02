Bebe Groove une dança, teatro e projeção em espetáculo para crianças

O Bebe Lume estreia este mês um novo projeto cênico que combina dança, teatro e projeção visual para crianças da primeira infância. O espetáculo Bebe Groove será apresentado nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 11h às 16h, no Espaço Cultural Renato Russo.

A proposta é um convite a mães, pais e crianças parra despertarem a paixão pela arte, explorando a inteligência emocional, corporal e semântica dos pequenos. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes do início da sessão.

No palco, a atriz Elisa Carneiro interage com um vídeo mapping que projeta a imagem de cinco crianças mesclando animação e dança. “São lançamentos que vão encantar, oferecendo um mergulho no diálogo entre corpo, som e imagem”, destaca Clarice Cardell, idealizadora do projeto.

Para aqueles que não puderem assistir ao espetáculo, o Bebe Lume lançará uma série de oito vídeos curtos que misturam animação e dança. O conteúdo estará disponível no canal oficial do projeto no YouTube, a partir de 16 de fevereiro, às 17h. A série tem direção de Clarice Cardell e coreografia de Luciana Larano.

Clarice acredita que essas estreias representam um marco na produção artística voltada para recém-nascidos e crianças da primeira infância.