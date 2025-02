Produções sul-coreanas tomam conta do catálogo da Netflix em 2025

Em 2025, a Netflix promete encantar seus assinantes com uma programação diversificada e envolvente de produções sul-coreanas, que abrangem desde aguardadas continuações de séries de sucesso até estreias de conteúdos inéditos.

Séries de romance

Com lançamento previsto para 14 de fevereiro, Um amor de cinema conta sobre o romance de jovens que desejam encontrar o amor e correr atrás de seus sonhos, superando traumas enquanto se descobrem e se inspiram, vivendo momentos que parecem até de filmes. Já Amor e batatas, uma comédia romântica, se passa em um ambiente peculiar: um instituto rural de pesquisa dedicado às batatas. A trama gira em torno de uma pesquisadora apaixonada cujo mundo gira completamente em torno de seu trabalho, e um diretor corporativo de personalidade fria e regrada. Quando os dois têm seu universo cruzado, iniciam um romance que promete emocionar quem está assistindo. A estreia está marcada para o dia 1 de março.

Outro romance que chega ao catálogo do streaming ainda em março é a série Se a vida te der tangerinas…, que narra o encontro entre uma jovem ousada e um rapaz dedicado, onde a união se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, e tem lançamento marcado para o dia 7. Por fim, o romance Tastefully Yours, com previsão de estreia para o segundo trimestre de 2025, conta a história de um herdeiro de conglomerado industrial na Coreia do Sul, controlado por uma família, chamado chaebol, que encontra uma chef de cozinha determinada que administra um restaurante na cidade. O encontro se transforma em um romance intenso.

Séries de drama

O spin-off do k-drama Hospital playlist chega ao catálogo da Netflix em abril de 2025. A série, chamada Resident playbook, acompanha a vida hospitalar realista e compreensível com amizades turbulentas de médicos e residentes. Com previsão de lançamento para o segundo trimestre de 2025, a série Querido Hograng narra a história do filho de um poderoso mercador da dinastia Joseon, que desaparece quando muito pequeno, deixando sua irmã mais nova desamparada. Quando retorna, o protagonista tem um segredo a guardar e isso pode abalar seu relacionamento com a irmã.

No terceiro trimestre, chega ao catálogo o drama Eu, você e toda uma vida, que narra a trajetória de duas amigas que mantêm uma relação intensa e complexa de amor e ódio. As personagens, Eun-jung e Sang-yeon, se conhecem desde o ensino fundamental mas vivem um dilema de admiração e inveja uma pela outra. Aos 42 anos, seus caminhos se cruzam novamente, Sang-yeon, com câncer terminal e pede a Eun-jung que a acompanhe em uma viagem na qual pretende dar fim à própria vida.

Enquanto revivem os momentos que compartilharam ao longo dos anos, elas percebem como marcaram profundamente a vida uma da outra. Já Genie, make a wish, com previsão de lançamento no quarto trimestre, conta a história de um espírito mágico que passou mil anos preso em uma lâmpada até encontrar Ka-young, uma mulher apática que leva a vida seguindo as regras da avó. Juntos, eles vivem uma jornada inesperada enquanto três desejos que podem mudar tudo são realizados.

O drama Você esteve lá conta a história de duas mulheres presas em casamentos abusivos que planejam um assassinato como forma de escapar, até que um visitante inesperado ameaça desvendar seus planos, mas ainda não tem previsão de lançamento.

Séries ação

A terceira temporada do fenômeno Round 6 teve sua data de lançamento confirmada para 27 de junho de 2025. A série conta a história de um grupo de pessoas que está passando por dificuldades financeiras e aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência com um prêmio bilionário, mas as apostas são altas e mortais. Já a série O preço da confissão, com estreia para o quarto trimestre, narra a vida de uma mulher acusada de assassinar o marido que cruza o caminho de uma figura misteriosa a quem chamam de bruxa, e os segredos que ambas carregam começam a vir à tona.

Cashero, uma série carregada de ação e aventura, chegará à Netflix também no quarto trimestre, com o enredo sobre um homem comum que descobre que tem uma força sobre-humana e que é medida a partir da quantidade de dinheiro que ele carrega no bolso, e quanto mais usa seu superpoder, mais seu dinheiro some. Também com muita ação, a segunda temporada da Classe dos heróis fracos ainda não tem previsão de estreia, mas narra a história de Yeon Si-eun, que está entre os 1% de melhores alunos da sua turma e não se interessa por nada para além de estudar. Usando o seu pensamento rápido e o seu conhecimento de física e dos objetos ao seu redor, Si-eun protege-se dos atos de violência que se intensificam. Se juntando ao lutador mais forte da turma e o filho atormentado de um deputado, o trio tenta sobreviver a uma vida escolar cheia de violência e aprende o que realmente significa ser forte.

Séries de comédia

Com estreia prevista para o terceiro trimestre de 2025, a série Madame Aema apresenta a luta de duas atrizes que apareceram no sucesso de bilheteria do início dos anos 1980 de mesmo nome. Em uma trama de ficção, as atrizes batalham por um lugar de destaque e visam a vingança. Já Can this love be translated? retrata a relação de um tradutor e uma celebridade que tem uma convivência profissional até que um romance inesperado acontece entre eles. A trama está prevista para estrear no 4º trimestre de 2025 na Netflix.

Filmes

Good news, com lançamento para o quarto trimestre do ano, é um filme repleto de ação que se passa nos anos 1970, e conta a história de um grupo determinado a pousar um avião sequestrado a qualquer custo traçando um plano suspeito. Outro também de ação com previsão para o final do ano é o blockbuster A grande inundação, narrando a chegada da Terra ao seu último dia submersa por uma inundação devastadora. Agora, os últimos sobreviventes, lutam por suas vidas em um prédio alagado.

O romance Amor Enrolado, ainda sem data de lançamento, também chega ao catálogo do streaming em 2025, é um filme ambientado em 1998 que segue uma estudante que sempre se sentiu frustrada com seus cabelos cacheados, acreditando que eles são um obstáculo para conquistar a atenção de sua paixão. Determinada a transformar sua aparência e reunir coragem para se declarar, ela decide que a solução para seus problemas é alisar os cabelos. Para isso, conta com a ajuda de um estudante transferido que se envolve na missão romântica da protagonista. O que começa como um simples plano para mudar sua imagem evolui para uma história cheia de momentos engraçados, emocionantes e de autodescoberta.

Reality Show

Além das séries e filmes, a produção A batalha dos 100: Ásia também chega em 2025 no streaming. O reality show A batalha dos 100 dominou o Top 10 global não inglesas da Netflix por dois anos seguidos e retorna para uma nova temporada para uma batalha em grupo entre nações. Enquanto as temporadas anteriores contavam com 100 competidores lutando individualmente pela melhor forma física, na temporada Ásia os melhores atletas da atualidade entram na competição para representar seu país e levá-los à vitória. Com uma disputa frenética e cheia de adrenalina, o confronto tem previsão de lançamento para o final de 2025.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco