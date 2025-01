Ator ganha com conteúdo adulto mais do que 25 anos em "A Praça é Nossa"

David Cardoso Jr., ator de 54 anos, se destacou na década de 1990 como galã em novelas como Zazá (1997) e Estrela de Fogo (1998). Após anos de sucesso na TV, incluindo passagens por programas como Zorra Total e A Praça É Nossa, o ator buscou novas formas de renda em 2023 ao abrir contas nas plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Privacy.

Em uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, Cardoso Jr. revelou que a experiência foi bastante lucrativa. "No OnlyFans [ganho bem], na Praça, não. Um ano de OnlyFans foi equivalente a 25 anos de A Praça É Nossa, te juro por Deus", afirmou o ator, que fez parte do elenco do programa humorístico de 2013 a 2017.

Segundo ele, seus conteúdos são direcionados a um público fiel, que já o acompanha desde sua época de galã e que, por isso, não precisa de grandes investimentos em divulgação. "Eu não divulgo OnlyFans, o público que sempre gostou de mim, que sempre venerou, já sabe que estou com OnlyFans. É uma coisa que se alimenta sozinho", explicou.

Ao relembrar sua trajetória, David recordou com carinho os tempos em que foi vice-campeão de popularidade na TV Globo, atrás apenas de Claudio Heinrich, protagonista de Malhação. Ele também destacou sua perseverança para ingressar na emissora carioca, após 11 anos de espera e uma carreira sólida em outras frentes, com novelas no SBT, mais de 600 comerciais e filmes. Cardoso Jr. também revelou que, apesar do sucesso nas comédias e programas de auditório, ainda tem o desejo de voltar a atuar em novelas.

Uma curiosidade sobre David Cardoso Jr., é que ele também já posou nu na revista G Magazine.

