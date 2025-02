Bia Nunnes está de volta às telinhas da Globo após quase onze anos, na reprise de História de Amor (1995), que entra em cartaz nesta segunda-feira (10), na Edição Especial. Na trama, a atriz interpretou Marta, melhor amiga de Helena (Regina Duarte), a protagonista.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista relembrou sua participação na obra criada e escrita por Manoel Carlos, que foi um dos seus trabalhos de maior êxito da carreira, e relembrou como era os bastidores.

"O elenco era muito unido. A novela é encantadora, retrata o amor e os conflitos de pessoas da classe média, trazendo situações com as quais muitos podem se identificar. Minha personagem era uma mulher comum, que enfrentava desafios com um marido viciado em jogo e bebida, mas sempre esteve ao lado da protagonista como uma amiga leal. Foi uma experiência muito especial", afirmou Bia Nunnes.

Curiosamente, a atriz está longe das novelas desde meados de 2012, e foi sincera ao afirmar que sente falta de ser vista. "Acho importante para o ator estar atuando, quer seja no teatro, na TV, no cinema. Sinto falta dos colegas, das pessoas, da surpresa de ser uma obra aberta e não saber o que vem pela frente. É legal para o ator essa surpresa", disse ela, cujo seu trabalho mais recente foi no seriado Sexo e as Negas (2014).

O post Por onde anda Bia Nunnes, a Marta de ‘História de Amor’? foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.