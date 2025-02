Governo Lula surpreende Globo e reclassifica 'História de amor'

A novela História de amor (1995) teve sua classificação alterada pelo Ministério da Justiça nesta terça-feira (4/2), agora sendo "não recomendada para menores de 12 anos". Originalmente indicada para todos os públicos, a trama que será reprisada pela Globo a partir de segunda-feira (10), substituindo Cabocla (2004), passa a ter uma classificação mais restritiva, após uma revisão feita pela Coordenação de Política de Classificação Indicativa (Cocind). Entre os motivos estão conteúdos como uso de drogas lícitas, atos violentos, agressões verbais, e insinuações sexuais.

A mudança no despacho da Cocind destaca que a novela apresenta uma gama de situações que justificam a alteração, como a presença de sangue, nudez velada, e até temas mais delicados como estupro. Mesmo com a nova classificação, não deve haver mudanças no horário da exibição, que permanece às 14h45. No entanto, a Globo terá que fazer ajustes em sua edição para garantir que a obra esteja em conformidade com a nova classificação.

História de amor é a terceira novela da Helena criada por Manuel Carlos e traz Regina Duarte no papel principal, em sua estreia no papel. A personagem Helena enfrenta desafios pessoais ao lidar com a gravidez prematura de sua filha, Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme). A trama se intensifica com o envolvimento amoroso de Helena com o médico Carlos Alberto Moretti (José Mayer), casado com Paula (Carolina Ferraz), em um complexo triângulo amoroso.

A reexibição de História de amor traz à tona temas universais de solidão, superação e relações familiares, além de um enredo recheado de dramas emocionais e conflitos éticos. Com um elenco de peso e um enredo marcante, a novela promete envolver o público e gerar discussões sobre os temas mais pesados abordados.

