Elenco do brasiliense Capitão Astúcia participa de encontro com o público

O ator Fernando Teixeira, venceu como melhor ator no Festival de Cinema de Vassouras de 2023 por sua atuação no filme. - (crédito: Divulgação)

Por Ana Carolina Alves*—O longa brasiliense Capitão Astúcia, que chegou aos cinemas de todo o Brasil na última quinta-feira (6/2), terá um evento especial de lançamento no Cine Brasília, nesta terça-feira (11/2), com ingressos a R$ 5. A obra já acumula 49 prêmios nacionais e internacionais.

O filme conta a história de um antigo autor de quadrinhos, Luís, interpretado por Fernando Teixeira, que, aos 80 anos, resolve se tornar super-herói para salvar o mundo da volta do Akira, um misterioso tocador de harpa laser que aparecia na TV nos anos 1990. Juntamente com o neto Santiago, vivido por Paulo Verlings, Luís entra nessa aventura que aborda temas como o envelhecimento e os sonhos que persistem ao longo da vida.

O evento de lançamento é aberto ao público, com ingressos disponíveis no site Ingresso.com, e contará com a presença da equipe e elenco local do filme, além dos atores Fernando Teixeira e Paulo Verlings e do diretor e roteirista brasiliense Filipe Gontijo.





*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco