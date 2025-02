Musa do Carnaval revela ‘dieta do sexo’ para emagrecer: "Três horas todos os dias"

Bruna Ramoni, que é criadora de conteúdo adulto, fará sua estreia no Carnaval de São Paulo como musa da Colorado do Brás, escola de samba do Grupo Especial. A modelo confessou que, desde que foi confirmada no cargo, passou a aderir à ‘dieta do sexo’.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora +18 confessou ter pedido a David Eslavick, carnavalesco da escola, para diminuir sua fantasia para exibir suas curvas. "Pedi para ser menor. Falei que quero uma fantasia mínima, um biquíni fio-dental mesmo, todo cravejado com cristais e brilho. Quando vi no ateliê, achei muito comportada, muito coberta", explicou ela.

"Agora o bumbum vai ficar de fora e corro o risco de mostrar demais [risos]", assumiu a musa do Carnaval. "Mas Carnaval é isso, é colocar o corpo para jogo, é ousadia. Não estou treinando à toa, quero mostrar o shape definido e mais sequinho na avenida", disse Bruna Ramoni, que produz conteúdo para plataformas como OnlyFans e Privacy.

"Três horas todos os dias"

A musa, então, confessou ter adotado ao método de emagrecimento por meio do sexo, e deu detalhes. "Com a ansiedade da estreia, dá uma descontrolada. A gente come mais, exagera um pouco. É mais difícil ter um resultado diferente e mais rápido. Decidi então fazer a dieta do sexo, três horas todos os dias e perco 600 calorias por dia", afirmou.

