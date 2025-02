Mãe de Ana Castela 'confunde' atual affair da filha com Gustavo Mioto

Michele Castela, mãe da cantora Ana Castela, reagiu com bom humor às notícias sobre o novo affair da filha, o empresário Bruno Macedo. Ao ver uma publicação sobre o romance nas redes sociais, Michele brincou que precisou até colocar óculos para conferir melhor. "Achei a cara do Gustavo", comentou, comparando Bruno ao ex-namorado da sertaneja, Gustavo Mioto. A declaração arrancou risadas dos fãs, que já haviam notado a semelhança entre os dois.

A própria Ana Castela também se manifestou sobre os rumores do novo relacionamento. Em tom descontraído, a artista pediu que deixassem as pessoas viverem e curtirem o momento. O burburinho sobre o affair começou depois que Bruno Macedo passou a ser visto frequentemente nos bastidores dos shows da cantora, tornando-se uma presença constante em sua rotina. O empresário também acompanha Ana Castela em compromissos profissionais, reforçando as suspeitas de um possível romance.

Leia também: Cantor sertanejo morre após ser esmagado por ônibus em São Paulo

A troca de interações nas redes sociais só aumentou as especulações. Desde janeiro, os dois vêm comentando postagens um do outro. Em um vídeo publicado no TikTok, Bruno utilizou uma música da sertaneja como trilha sonora, o que rendeu um elogio de Ana: "Boa escolha de música". O empresário respondeu prontamente: "Só faltou você para gravar comigo", acrescentando emojis apaixonados. A troca de mensagens foi suficiente para os fãs vibrarem com a possibilidade do novo casal.

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o namoro em dezembro do ano passado, após diversas idas e vindas. Agora, com os rumores do novo relacionamento, a boiadeira segue sua vida amorosa enquanto sua mãe e os fãs comentam cada detalhe dessa nova fase.