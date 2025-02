System Of A Down anuncia data extra com terceiro show em São Paulo

A última vez da banda no Brasil foi em 2015 na "Wake Up the Souls Tour", com shows no Rock in Rio e na Arena Anhembi. - (crédito: Divulgação)

Por Ana Carolina Alves*—Após esgotar duas datas em São Paulo com cerca de 100 mil ingressos, a banda de rock Sistem of a Down anunciou um terceiro show na cidade, desta vez no Autódromo de Interlagos, no dia 14 de maio. Os dois primeiros shows serão realizados nos dias 10 e 11 do mesmo mês, mas no estádio Allianz.

Leia também: Conheça a setlist da turnê de Shakira pelo Brasil

Os ingressos de pré-venda para a data extra estarão disponíveis no site da Eventim a partir de desta quarta-feira (12/2), às 10h. Já a venda geral ao público começa na quinta-feira (13/2), às 12h, também na página oficial da ticketeira, com valores que variam de R$ 297,50 para a pista (meia) até R$ 2.495 para o pacote vip (inteira).

Leia também: As polêmicas que surgiram após a morte de Liam Payne

Em dezembro de 2024, o grupo anunciou uma turnê exclusiva para a América do Sul, marcando seu retorno ao Brasil depois de 10 anos. A banda também vai passar por Curitiba e Rio de Janeiro, em 6 e 8 de maio, respectivamente, dessa vez, com a turnê Wake Up!.





*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco