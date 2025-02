Gracyanne diz que engordou no 'BBB 25': 'Roupas não estão fechando'

Em conversa com Daniele Hypolito e Camilla nesta quarta-feira, 12, no BBB 25, Gracyanne Barbosa lamentou que as roupas que levou para o confinamento não estão mais fechando. Daniele falava sobre seus hábitos de arrumação e organização em casa quando Gracyanne comentou sobre o desânimo de ter que arrumar as malas quando estão emparedadas e correm o risco de ser eliminadas.

A musa fitness então confessou: "Eu não ia, mas vou ter que pedir, porque as poucas roupas que eu tenho não estão fechando". Camilla a questionou se havia engordado e Gracyanne admitiu e explicou: "Eu até como mais na minha vida real, só que não como óleo, manteiga, sal? O preparo da comida aqui é muito diferente. E os tipos de carne da Xepa também são mais gordurosas. E também estou malhando infinitamente menos".

Gracyanne, que tem uma rotina de exercícios bem mais puxada fora do 'BBB', está se exercitando menos que o normal na casa.

A sister tem protagonizado momentos importantes no programa, como a estadia no Quarto Secreto após a eliminação da irmã Giovanna Jacobina, além dos embates com Diogo Almeida.