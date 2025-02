Rosto de mulher escondida em obra famosa de Picasso é revelado

Por meio de uma tecnologia avançada de análise de imagem, uma mulher misteriosa foi descoberta sob o Retrato de Mateu Fernández de Soto (1901), pintura do Período Azul do artista Pablo Picasso. A revelação foi feita por especialistas do Instituto de Artes Courtauld, na Grã-Bretanha.

O "Retrato de Mateu Fernández de Soto" faz parte do Período Azul de Picasso, onde as telas eram inspiradas, em parte, pelo suicídio de um amigo do artista, Carlos Casagemas (foto: Divulgação/Instituto de Arte Courtauld)

"Há muito tempo suspeitamos que havia outra pintura por trás do retrato de De Soto porque a superfície da obra tem marcas e texturas reveladoras de algo abaixo", disse Bernaby Wright, vice-diretor da Galeria Courtauld, em uma declaração. "Agora sabemos que esta é a figura de uma mulher. Você pode até começar a distinguir a forma apenas olhando para a pintura a olho nu. A maneira de Picasso trabalhar para transformar uma imagem em outra e ser um metamorfo estilístico se tornaria uma característica definidora de sua arte, o que ajudou a torná-lo uma das figuras gigantes da história da arte. Tudo isso começa com uma pintura como esta."

Após tirarem imagens de raio-x e infravermelho da obra, que retrata um amigo escultor de Picasso, os conservadores do instituto conseguiram revelar a pintura de uma mulher, muito provavelmente criada alguns meses antes da pintura ser concluída. É apontado uma semelhança entre ela e outras obras de Picasso que retratam mulheres, como Mulher com Braços Cruzados (1902) e A Bebedora de Absinto (1901).

Pesquisas e análises mais aprofundadas deverão ser feitas para desvendar mais informações sobre a mulher misteriosa, mas não é certeza de que a identidade será estabelecida, podendo ter sido uma modelo, amiga ou até amante de Picasso, ou uma mulher melancólica sentada em um bar.

Leia também: Quadros de Picasso e Chagall roubados há 14 anos são encontrados

As imagens também revelaram evidências de uma outra cabeça em um nível mais baixo na pintura, podendo significar que a tela havia sido retrabalhada. Picasso não tinha muito dinheiro, então, frequentemente ele reutilizava telas. Ao longo do tempo, essa técnica de pintar uma obra sobre a outra foi abraçada pelo artista.

As imagens também revelaram evidências de uma outra cabeça em um nível mais baixo na pintura (foto: Divulgação/Instituto de Arte Courtauld)

“Esta é realmente uma imagem de grande complexidade, revelando seus segredos ao longo dos anos", afirmou Kerstin Richter, diretora da coleção Oskar Reinhart. "Quando Oskar Reinhart a adquiriu em 1935, ela era simplesmente considerada um retrato de um entalhador desconhecido. Agora não apenas conhecemos a personalidade retratada, sua importância na vida de Picasso após a morte de seu amigo mais próximo, mas também podemos visualizar o processo de desenvolvimento artístico do jovem pintor camada por camada.”

O Retrato de Mateu Fernández de Soto faz parte do Período Azul de Picasso, em que as telas eram inspiradas, em parte, pelo suicídio de um amigo do artista: Carlos Casagemas. Picasso montou um estúdio nos quartos onde o amigo morou em Paris. Mateu Fernández de Soto, escultor espanhol, também era amigo de Picasso e, no outono de 1901, chegou à cidade para ficar hospedado no novo estúdio do artista, onde o retrato foi feito.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca