Den Dêh lança álbum ¿Que se passa? nesta sexta-feira (14/2)

Será lançado nesta sexta-feira dia (14/2) o álbum ¿Que se passa?, de Den Dêh, diretamente de Sobradinho no Distrito Federal. O projeto conta com a colaboração do DJ e produtor musical Disstinto, e estará disponível em todas as plataformas de streaming.

O novo trabalho de Den Dêh transita por diferentes estilos musicais, combinando afrobeats, reggaeton e R&B. “Gostamos de definir o disco como afrolatino, porque é algo diaspórico. A música brasileira é isso. Estudamos as influências do reggaeton e dos afrobeats para imprimir nossa identidade neste trabalho”, destaca o cantor em nota.

Com oito faixas, ¿Que se passa? valoriza a afrolatinidade na música brasileira de forma vibrante e dançante. O álbum também dá espaço para talentos do Distrito Federal, como Pedro Alex e Xavv. Para tornar a experiência ainda mais imersiva, cada faixa contará com um videoclipe dirigido por Disstinto, todos disponibilizados no canal oficial de Den Dêh no YouTube.

Tracklist

1. Que Calor (prod. Disstinto)

2. Boxe (prod. Den Dêh, Disstinto e Pedro Alex)

3. Selvagem feat Werta e Sarará Santos (prod. Den Dêh, Disstinto e Pedro Alex)

4. Jeito Perigoso (prod. Den Dêh, Disstinto e Pedro Alex)

5. Me Entenda feat b4unce

6. Garota (prod. Disstinto e un.like)

7. México (prod. Disstinto)

8. ¿Que se passa? (prod. Disstinto, Xavv e Pedro Alex)