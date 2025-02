'Becoming Led Zeppelin' ganha data de lançamento e trailer oficial

Becoming Led Zeppelin, documentário sobre uma das bandas de rock mais icônicas da história, já tem estreia marcada para 27 de fevereiro. A produção, exclusiva do IMAX, acaba de ganhar trailer e pôster oficial. Além disso, é o primeiro filme autorizado pelo próprio grupo britânico.

Leia também: Xuxa deve integrar o elenco de 'A Caverna Encantada' no SBT

O documentário aborda a trajetória do Led Zeppelin desde a formação, nos anos 1960, trazendo imagens raras e matérias inéditas. A obra também conta com depoimentos de todos os membros da banda: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham.

Leia também: Ana Paula Minerato faz cirurgia para retirar hidrogel após compilações 'Deformando meu corpo'

Dirigido e roteirizado por Bernard MacMahon, o filme explora as origens do grupo, seus primeiros shows e a ascensão que transformou o grupo em lenda do rock. Além das entrevistas, Becoming Led Zeppelin promete uma imersão profunda no universo da banda, destacando influências musicais e momentos marcantes da carreira.