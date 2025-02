The Town anuncia programação completa do palco São Paulo Square

Entre os headilners do São Paulo Square estão a cantora canadense Stacey Ryan, no dia 6; o saxofonista americano Kamasi Washington, no dia 7 - (crédito: Divulgação)

O The Town anunciou o line-up do palco São Paulo Square, espaço dedicado ao jazz, de sua segunda edição. O festival ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os headilners do São Paulo Square estão a cantora canadense Stacey Ryan, no dia 6; o saxofonista americano Kamasi Washington, no dia 7; a banda americana Snarky Puppy, no dia 12; o músico britânico Jacob Collier, que se apresenta nos dias 13 e 14 (veja a programação completa mais abaixo).

Não à toa, Collier será a principal atração em duas noites. Aos 30 anos, ele é um dos nomes de destaque entre os artistas de jazz da nova geração. No Grammy 2025, foi premiado na categoria de Melhor arranjo instrumental para a versão de Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, ao lado de Tori Kelly & John Legend. Collier também se apresentou na premiação, em uma performance para homenagear o produtor Quincy Jones (1993-2024), seu padrinho musical.

Stacey Ryan é outra artista muito aguardada entre os fãs de jazz, incluindo o público mais jovem. Aos 24 anos, Ryan é um dos fenômenos do TikTok, plataforma na qual acumula milhões de visualizações em seus vídeos e mais de 1,5 milhão de seguidores.

Entre os artistas nacionais convidados para o São Paulo Square estão João Bosco, que se apresenta no dia 14; a cantora Vanessa Moreno, no dia 13; e duas representantes da geração inicial da bossa nova, Alaíde Costa e Claudette Soares, que cantam acompanhadas pela São Paulo Square Big Band no dia 12.

Além da programação do São Paulo Square, o The Town já anunciou a cantora Katy Perry como uma de suas atrações principais. Ela será headliner do Palco Skyline, no dia 14 de setembro.

O dia 7 de setembro será dedicado ao rock no festival. Já foram confirmadas as apresentações de Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop, Pitty, Bruce Dickinson, Capital Inicial, CPM22, Supla e Inocentes.

Venda de ingressos começa no dia 20

O The Town 2025 anunciou começará as vendas do The Town Card, modalidade que permite que quem o adquirir escolha a data de sua preferência posteriormente, no dia 20 de fevereiro. Os preços ainda não foram divulgados. Em 2023, na primeira edição do festival, essa modalidade de ingressos se esgotou em pouco mais de três horas.

Veja o line-up completo da São Paulo Square:

6 de setembro

Stacey Ryan

Joabe Reis

Tony Gordon acompanhado pela São Paulo Square Big Band

7 de setembro

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

Clariana (tributo à Amy Winehouse) acompanhadaa pela São Paulo Square Big Band

12 de setembro

Snarky Puppy

Leo Gandelman

Alaíde Costa e Claudette Soares acompanhadas pela São Paulo Square Big Band

13 de setembro

Jacob Collier

Vanessa Moreno

Annalu e Ricardo Arantes acompanhados pela São Paulo Square Big Band

14 de setembro